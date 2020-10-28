ДВМП отдаст половину прибыли иностранной компании A&M

Договор позволяет заграничному предприятию контролировать финансы FESCO и не нести за них ответственность

Компания FESCO, а именно Совет директоров, заключила 3 сентября договор с компанией ALVAREZ & MARSAL CIS LLP (A&M). В этот же день руководство ПАО «Дальневосточное морское пароходство» приняло решение назначить новым президентом компании Аркадия Коростелёва, который во Владивостоке известен тем, что его недружелюбно встретили во Владивостокском морском торговом порту докеры предприятия.

Отметим, что сумма договора, заключенного между ПАО «Дальневосточное морское пароходство» и компанией A&M, которая специализируется на сделках по управлению крупными бизнесами, составляет без учёта НДС порядка трёх миллионов евро. Если учитывать все налоги и переводить на рубли, то сумма сделки составит около 327 миллионов по текущему курсу. Иными словами, договор был составлен на 50 процентов от чистой прибыли FESCO (ПАО «ДВМП») с января по июнь текущего, 2020 года.









Если же брать во внимание финансовые отчёты компании, опубликованные на сайте компании, то за первые полгода чистая прибыль пароходства составила 653 миллиона рублей. Так, за оказанные консультационные услуги и передачу полного контроля над всеми перемещениями финансов в транспортной группе FESCO, включая все зависимые компании и общества, в том числе и Владморторгпорт - ВМТП - A&M получит 327 миллионов рублей. Или, иными словами, половину прибыли за 6 месяцев 2020 года.

Углубившись в текст договора, выясняется, что руководитель филиала ALVAREZ & MARSAL в России Леонид Афендиков будет являться вице-президентом FESCO. Но при этом в документе имеется пункт, что A&M не несёт никакой ответственности за происходящее с финансами FESCO.

Эксперты подчеркивают, что ПАО «Дальневосточное морское пароходство» влезло в своеобразную кабалу с зарубежной финкомпанией, которая станет забирать половину чистой прибыли FESCO, и которая полгода будет контролировать все финансы группы компаний. При этом не неся никакой ответственности за них. Не ясно, в чём польза данного соглашения для пароходства и Владивостокского морского торгового порта в частности. Но, вероятно, в этих действиях кроется эффективный менеджмент Аркадия Коростелёва.

Газета "Золотой Рог", Владивосток