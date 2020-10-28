Амурский ГПЗ ждет профессионалов

На сегодняшний день строительство Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) находится в пиковой фазе. Завод стал драйвером развития социально-экономического потенциала Востока России.

Газопровод «Сила Сибири», запущенный в эксплуатацию в самом конце 2019 года, позволил впервые в истории организовать трубопроводные поставки голубого топлива в Китай, а также заложил основу для более интенсивной газификации Дальнего Востока и создания в регионе нового газохимического кластера. Для извлечения ценных компонентов из природного газа в Приамурье вблизи города Свободного строится новое предприятие - Амурский ГПЗ, который станет одним из самых крупных газоперерабатывающих предприятий в мире, с проектной мощностью переработки 42 млрд куб. м в год. Из сырьевого газа там будут извлекать ценные компоненты – этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий. Очищенный метан отправится в КНР, а извлечённые фракции пойдут на производство высокомаржинальных продуктов на территории России. Первые две из шести технологических линий завода будут запущены в эксплуатацию в 2021 году. Инвестором и заказчиком проекта строительства, а также эксплуатирующей организацией будущего предприятия, является ООО «Газпром переработка Благовещенск».

Строительство Амурского ГПЗ – один из крупнейших международных проектов в газовой отрасли. Здесь работают подрядные организации из разных стран, а в его финансировании принимают участие крупные финансовые институты. В декабре 2019 года компаниями «Газпром» и «Газпром переработка Благовещенск» была завершена сделка по привлечению проектного кредита общим объемом 11,4 млрд евро. Средства предоставили 22 европейских, азиатских и российских банка. Это крупнейшая сделка в истории ПАО «Газпром» по привлечению международного финансирования. Сейчас строительство идет за счет этих средств.

К концу 2019 года на строительной площадке нового завода завершился монтаж оборудования первого пускового комплекса - двух технологических линий по переработке природного газа (по 7 млрд куб. м в год каждая) и установки сжижения гелия, мощностью 20 млн куб. м газа в год. На третьей линии было установлено основное крупногабаритное оборудование. Всего на Амурском ГПЗ будет шесть технологических линий по переработке газа и три установки по выделению и сжижению гелия.

Сейчас работы идут на всех шести линиях завода: на первых двух стартовали пусконаладочные работы, на третьей и четвертой продолжается монтаж оборудования, на пятой и шестой завершается подготовка фундаментов. Также активно ведется возведение объектов общезаводского хозяйства: товарно-сырьевой базы, канализационных и очистных сооружений, административных зданий. В июне 2020 года, несмотря на трудности, связанные с пандемией, статус реализации проекта строительства Амурского ГПЗ преодолел отметку в 63,4%.

С начала прошлого года компания «Газпром переработка Благовещенск» начала набор производственного персонала для участия в пусконаладочных работах. До конца 2020 года работу непосредственно на заводе получит почти тысяча человек. После выхода на проектную мощность в 2025 году на Амурском ГПЗ будут работать порядка 2500 сотрудников, которым гарантируется полное соблюдение Трудового кодекса, конкурентный уровень заработной платы, добровольное медицинское страхование (включая несовершеннолетних детей), дополнительные оплачиваемые отпуска и корпоративное обучение.

Для эксплуатационного персонала газоперерабатывающего завода в Свободном предусмотрено строительство жилого микрорайона на 5000 человек (36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома), включая школу, детский сад, поликлинику, Дом культуры и спорткомплекс.

Вакансии Амурского ГПЗ размещены на официальном сайте ООО «Газпром переработка Благовещенск» http://blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru и на портале по трудоустройству www.hh.ru. Резюме можно направлять в Управление по работе с персоналом ООО «Газпром переработка Благовещенск» по адресу электронной почты: [email protected].

Газета "Золотой Рог", Владивосток