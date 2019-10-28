www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64 р. 100 JPY: 58.92 р.
EUR: 71.12 р. 10 CNY: 90.5 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Дороги Владивостока
Распечатать

Во Владивостоке на аварийном участке установлен светофор

28 Октября 2019, 14:38 | Приморье
В ближайшее время светофор появится ещё и на Университетском проспекте
 
Теперь движение на улице Всеволода Сибирцева в районе пересечения с Ломоносова регулируется с помощью светофора. Установить здесь светофор и сделать достаточно сложный участок дороги более безопасным распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк.
 
«Очень удобно стало. Скорость автомобилей, движущихся по В. Сибирцева, достаточно большая, и не всегда можно было выехать с Ломоносова спокойно и безопасно», - поделился один из автолюбителей.
 
«Действительно аварийный был участок. Хорошо, что установили светофор. Это очень нужное и важное решение», - добавляют другие.
 
Напомним, что специалисты смонтировали здесь новые стойки и установили светофор. Также в районе дома № 89 по улице Всеволода Сибирцева появится пешеходный переход, сопряженный с искусственной дорожной неровностью. Специалисты уже приступили к его обустройству.
 
К слову, новые светофоры в этом году установили на улицах Вилкова, Спортивной, Всеволода Сибирцева. В ближайшее время светофор появится ещё и на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал.
 
Анастасия Котлярова (фото)
 

 

Автор:
Теги: дороги  светофор  безопасность 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]