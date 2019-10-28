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Во Владивостоке на аварийном участке установлен светофор
28 Октября 2019, 14:38 | Приморье
В ближайшее время светофор появится ещё и на Университетском проспекте
Теперь движение на улице Всеволода Сибирцева в районе пересечения с Ломоносова регулируется с помощью светофора. Установить здесь светофор и сделать достаточно сложный участок дороги более безопасным распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк.
«Очень удобно стало. Скорость автомобилей, движущихся по В. Сибирцева, достаточно большая, и не всегда можно было выехать с Ломоносова спокойно и безопасно», - поделился один из автолюбителей.
«Действительно аварийный был участок. Хорошо, что установили светофор. Это очень нужное и важное решение», - добавляют другие.
Напомним, что специалисты смонтировали здесь новые стойки и установили светофор. Также в районе дома № 89 по улице Всеволода Сибирцева появится пешеходный переход, сопряженный с искусственной дорожной неровностью. Специалисты уже приступили к его обустройству.
К слову, новые светофоры в этом году установили на улицах Вилкова, Спортивной, Всеволода Сибирцева. В ближайшее время светофор появится ещё и на Университетском проспекте в районе поворота на Поспелово и Канал.
Анастасия Котлярова (фото)
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Теги: дороги светофор безопасность
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