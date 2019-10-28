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Во Владивостоке уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме

28 Октября 2019, 13:42 | Приморье

В столице Приморья чистоту магистралей, остановочных комплексов и тротуаров ежедневно обеспечивают более 80 единиц техники и около 200 дорожных рабочих

Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» наводит чистоту на улицах города после прошедшего ночью ливня. Из-за непогоды на дорогах образовались наносы грунта и листвы, к уборке которых оперативно приступили дорожные службы города.

Минувшей ночью для оперативного отвода воды специалисты прочищали решётки ливнеприёмников от листвы и наносов, а в крайних случаях поднимали их, обеспечивая сход воды.

«Работы продолжаются и сегодня. Бригады рабочих проводят мониторинг улиц города и оперативно принимают меры по прочистке заиленных участков сетей ливневой канализации», - сообщили в СГТ.

Отметим, что содержанием сетей ливневой канализации на придомовых территориях занимаются обслуживающие дом организации. В случае подтопления дворов многоквартирных домов жителям необходимо обратиться в управляющую компанию.

На улицах города при помощи коммунальной спецтехники бригады рабочих СГТ убирают мусор, гравий и грунт, вывозят поваленные ветви.

Санитарная уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме.

Механизированная очистка проводится в комплексе: участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, прибивая пыль и крупный мусор к обочине дороги, проходит пылесос, собирая грязь.

Фотографии предоставлены муниципальным предприятием «Содержание городских территорий»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: благоустройство  жкх  владивосток 



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