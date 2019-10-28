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Во Владивостоке уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме
В столице Приморья чистоту магистралей, остановочных комплексов и тротуаров ежедневно обеспечивают более 80 единиц техники и около 200 дорожных рабочих
Муниципальное предприятие «Содержание городских территорий» наводит чистоту на улицах города после прошедшего ночью ливня. Из-за непогоды на дорогах образовались наносы грунта и листвы, к уборке которых оперативно приступили дорожные службы города.
Минувшей ночью для оперативного отвода воды специалисты прочищали решётки ливнеприёмников от листвы и наносов, а в крайних случаях поднимали их, обеспечивая сход воды.
«Работы продолжаются и сегодня. Бригады рабочих проводят мониторинг улиц города и оперативно принимают меры по прочистке заиленных участков сетей ливневой канализации», - сообщили в СГТ.
Отметим, что содержанием сетей ливневой канализации на придомовых территориях занимаются обслуживающие дом организации. В случае подтопления дворов многоквартирных домов жителям необходимо обратиться в управляющую компанию.
На улицах города при помощи коммунальной спецтехники бригады рабочих СГТ убирают мусор, гравий и грунт, вывозят поваленные ветви.
Санитарная уборка городских улиц проводится в круглосуточном режиме.
Механизированная очистка проводится в комплексе: участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, прибивая пыль и крупный мусор к обочине дороги, проходит пылесос, собирая грязь.
Фотографии предоставлены муниципальным предприятием «Содержание городских территорий»
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