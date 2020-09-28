www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.82 р. 100 JPY: 72.86 р.
EUR: 89.66 р. 10 CNY: 11.27 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

Новую лестницу возводят в парке Минного городка во Владивостоке

28 Сентября 2020, 18:20 | Приморье

Первый этап работ по благоустройству парка Минного городка продолжается во Владивостоке. Сейчас подрядная организация по заказу администрации города приступила к возведению гранитной лестницы, которая соединит парк с остановкой общественного транспорта «Поликлиника». В минувшие выходные ход работ проверил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства, еще одна гранитная лестница будет построена со стороны остановки общественного транспорта «Минный городок». Они также отметили, что помимо строительства лестниц входной группы, в парке завершаются работы по возведению пяти бетонных лестниц. На 90 % завершено восстановление сетей ливневой канализации, продолжается асфальтирование пешеходных зон.

«У подрядчика, который занят возведением двух новых больших лестниц на месте старых и разрушенных, есть отставания по выполнению работ. Это связано с временными ограничениями поставки материалов. Ход работ держим на контроле», – доложили специалисты городского управления дорог и благоустройства.

Глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул, что благоустройство парка Минного городка – приоритетный проект, и уже в этом году здесь должен быть реализован первый этап ремонтных работ. Он также отметил, что работы приниматься и оплачиваться не будут до тех пор, пока подрядчики не устранят все замечания со стороны проверяющих.

Напомним, что в этом году в парке планируют провести уличное освещение, также здесь установят новые лавочки и урны.

Евгений Кулешов (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: жкх  гуменюк  благоустройство 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]