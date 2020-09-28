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Новую лестницу возводят в парке Минного городка во Владивостоке
Первый этап работ по благоустройству парка Минного городка продолжается во Владивостоке. Сейчас подрядная организация по заказу администрации города приступила к возведению гранитной лестницы, которая соединит парк с остановкой общественного транспорта «Поликлиника». В минувшие выходные ход работ проверил глава Владивостока Олег Гуменюк.
Как рассказали специалисты управления дорог и благоустройства, еще одна гранитная лестница будет построена со стороны остановки общественного транспорта «Минный городок». Они также отметили, что помимо строительства лестниц входной группы, в парке завершаются работы по возведению пяти бетонных лестниц. На 90 % завершено восстановление сетей ливневой канализации, продолжается асфальтирование пешеходных зон.
«У подрядчика, который занят возведением двух новых больших лестниц на месте старых и разрушенных, есть отставания по выполнению работ. Это связано с временными ограничениями поставки материалов. Ход работ держим на контроле», – доложили специалисты городского управления дорог и благоустройства.
Глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул, что благоустройство парка Минного городка – приоритетный проект, и уже в этом году здесь должен быть реализован первый этап ремонтных работ. Он также отметил, что работы приниматься и оплачиваться не будут до тех пор, пока подрядчики не устранят все замечания со стороны проверяющих.
Напомним, что в этом году в парке планируют провести уличное освещение, также здесь установят новые лавочки и урны.
Евгений Кулешов (фото)
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