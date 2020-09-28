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Фестиваль архитектуры, дизайна и искусства Vladivostok design week откроется во Владивостоке
В этом году неделя дизайна пройдет во Владивостоке с 1 по 4 октября на набережной Цесаревича
В четверг, 1 октября, в краевой столице стартует второй международный фестиваль архитектуры, дизайна и искусства Vladivostok design week. Все желающие смогут познакомиться с работами лучших дизайнеров Дальнего Востока, посетить мастер-классы и лекции. Фестиваль пройдет при поддержке управления культуры администрации Владивостока.
В этом году неделя дизайна пройдет во Владивостоке с 1 по 4 октября на набережной Цесаревича. 1 октября площадка откроется только для практикующих специалистов в области дизайна, архитектуры и строительства по предварительной регистрации. Профессионалы смогут послушать лекции от приезжих и местных спикеров, принять участие в воркшопах и познакомиться с новинками интерьерных компаний-участников EXPO. Так, в этот день перед экспертами выступит известный интерьерный стилист и сет-дизайнер Дарья Соболева.
Уже со 2 октября посетить фестиваль смогут все желающие. Организаторы подготовили разнообразные локальные площадки. В зоне интерьерных и художественных мастер-классов можно будет поучиться лепке и работе за гончарным кругом, спилу и брашингу дерева, росписи акриловыми красками, работе с эпоксидной смолой и даже игре на фортепиано. Также 2 и 3 октября на площадке откроется «Фабрика шума» от московской дизайн-школы ШУМ.
4 октября в рамках фестиваля пройдет показ короткометражной документальной ленты «#КАРТИНАКАРАНТИНА». Фильм был снят автономной некоммерческой организацией «ВДВ» в период самоизоляции с целью поддержать художественное сообщество Владивостока. В проекте приняли участие известные художники города Илья Бутусов, Евгений Макеев, Алексей Филатов, Маша Шебеко, Евгений и Марина Пихтовниковы, Лидия Козьмина, Олег Подскочин, Анастасия Медведева, Евгения Ефремова, Василий Галактионов и представители арт-группы «Рыжая собака».
«В острый период пандемии каждый по-своему переживал сложившиеся обстоятельства, у художников на это был особенный взгляд. Мы хотели оставить в памяти людей этот непростой период, запечатлеть образы и эмоции, рожденные в условиях карантина», - сообщают организаторы.
Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно найти на официальном сайте. Также на сайте можно получить бесплатный билет на различные мероприятия.
Фото предоставлено организаторами
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