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Во Владивостоке на участке дороги Нефтеветка – Кунгасный изменится схема движения

28 Сентября 2020, 15:45 | Приморье

С 29 сентября движение автотранспорта осуществляется по направлению к мысу Кунгасному

На участке дороги Нефтеветка – Кунгасный изменится схема движения. Теперь проезд автотранспорта будет осуществляться по направлению в центр города.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» накануне провели здесь работы по грейдированию и отсыпке асфальтовой крошкой, а сейчас проводят замену знаков дорожного движения.

«В связи с тем, что на дороге Нефтеветка – Кунгасный есть узкие участки, движение открыто в одном направлении. С сегодняшнего дня движение автотранспорта осуществляется по направлению к мысу Кунгасному», – подчеркнули специалисты управления.

Напомним, что в ремонт Некрасовского путепровода включен участок от пересечения улицы Некрасовской и проспекта Красного Знамени до стадиона «Строитель». Работы проводятся без полного перекрытия движения по автодороге. От остановки «Молодежная» до стадиона «Строитель» работы полностью завершены – подняты на новый уровень люки и решетки инженерных коммуникаций, уложено новое дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтированы тротуары.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2 километра. Подрядной организации предстоит завершить ремонт дорожного полотна на путепроводе, смонтировать леерное ограждение, нанести разметку. Ремонт Некрасовского путепровода проводится благодаря полученным субсидиям от Минвостокразвития.

Фото из архива

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дороги  ремонт 



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