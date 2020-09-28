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Комбинированный спортивный комплекс открыли в Уссурийске

28 Сентября 2020, 13:52 | Приморье

Для комфорта любителей здорового образа жизни на площадке установлено освещение, которое позволяет заниматься спортом ранним утром и поздним вечером

Новая спортплощадка, построенная в рамках национального проекта «Демография», включает в себя игровую зону для волейбола, баскетбола и мини-футбола, тренажеры для различных групп мышц. Сооружение располагается на территории общеобразовательной школы №14. На официальном открытии объекта учащимся вручили подарки – мячи для занятий игровыми видами спорта.

«Уверен, что площадка никогда не будет пустовать и, надеюсь, наши юные спортсмены начнут отсюда свой путь к спортивным успехам», – поздравил школьников советник главы Уссурийского городского округа по вопросам спорта, двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Александр Захаров.

После торжественной церемонии детей пригласили принять участие в открытом уроке физкультуры.

«Пока на улице тепло, мы будем проводить занятия на площадке. Она настолько нравится школьникам, что не все успевают позаниматься и поиграть между уроками», – поделилась учитель физкультуры школы №14 Татьяна Устюжанина.

Спортивным объектом активно пользуются не только дети, но и взрослые.

Напомним, в этом году в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Уссурийске будут сданы в эксплуатацию еще две универсальные спортивные площадки – на стадионе «Городской» и на стадионе «Патриот» имени Сергея Шевченко.

Фото – администрация Уссурийского ГО

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморье  спорткомплекс  демография  спорт 



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