Массовые проверки соблюдения масочного режима идут в общественном транспорте во Владивостоке

Около 700 единиц общественного транспорта Владивостока проверили в выходные на соблюдение масочного режима

В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, на предмет соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований во Владивостоке проверили 683 единицы общественного транспорта, из них 379 такси и 304 автобуса. Проверки вели административные комиссии совместно с ГИБДД.



Как рассказали в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, специалисты осмотрели в путевых листах наличие отметок о прохождении дезинфекции, а также то, как водители и пассажиры соблюдают масочный режим. За нарушение этих требований грозят штрафы.



«Ежедневно проводим рейды и проверяем факты проведения дезинфекции, так как общественный транспорт – это всегда большой поток людей, и важно, чтобы в условиях коронавирусной инфекции соблюдались все санитарные требования. Также обязательно ношение масок - и водителям, и пассажирам. В рамках проводимых проверок постоянно напоминаем людям об этом», – отмечают специалисты городской администрации.



Напомним, в связи с опасностью распространения коронавируса в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В общественных местах каждый обязан носить маски и соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5-2 метра.

Фото из архива

Газета «Золотой Рог», Владивосток.