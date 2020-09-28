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Массовые проверки соблюдения масочного режима идут в общественном транспорте во Владивостоке
Около 700 единиц общественного транспорта Владивостока проверили в выходные на соблюдение масочного режима
В субботу и воскресенье, 26 и 27 сентября, на предмет соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований во Владивостоке проверили 683 единицы общественного транспорта, из них 379 такси и 304 автобуса. Проверки вели административные комиссии совместно с ГИБДД.
Как рассказали в городском управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, специалисты осмотрели в путевых листах наличие отметок о прохождении дезинфекции, а также то, как водители и пассажиры соблюдают масочный режим. За нарушение этих требований грозят штрафы.
«Ежедневно проводим рейды и проверяем факты проведения дезинфекции, так как общественный транспорт – это всегда большой поток людей, и важно, чтобы в условиях коронавирусной инфекции соблюдались все санитарные требования. Также обязательно ношение масок - и водителям, и пассажирам. В рамках проводимых проверок постоянно напоминаем людям об этом», – отмечают специалисты городской администрации.
Напомним, в связи с опасностью распространения коронавируса в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. В общественных местах каждый обязан носить маски и соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5-2 метра.
Фото из архива
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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