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Детский сад и дом для сотрудников нацпарка построили в Красном Яре

28 Сентября 2020, 10:13 | Приморье

До настоящего момента дошкольного учреждения в селе не было

В столице национального парка «Бикин» – селе Красный Яр Пожарского района Приморского края – открыли новый детский сад и дом для сотрудников парка. В торжественных мероприятиях 25 сентября принял участие министр юстиции России Константин Чуйченко.

До настоящего момента дошкольного учреждения в селе не было, работала только группа дневного пребывания малышей при средней школе. В новом здании под детский сад разместятся три разновозрастные группы, у каждой из которых будут свои спальни, игровые комнаты и уличные площадки для прогулок. Министерство образования Приморского края разрабатывает программу, в которой предусмотрены уроки национального языка и культуры, спортивные и музыкальные занятия.

Также в этот день сдали шестиквартирный дом для сотрудников нацпарка. Он построен из клееного бруса, все квартиры оснащены необходимой мебелью.

«Необходимо улучшать социально-экономические условия нацпарка, чтобы людям здесь было комфортно жить и трудиться», – подчеркнул Константин Чуйченко.

Отметим, за прошедшие три года центр «Амурский тигр» при поддержке организаций-спонсоров помог создать в селе Красный Яр всю основную инфраструктуру: новое здание медицинской амбулатории, здания почты, администрации поселка и опорного пункта полиции, пекарню, дом быта. Были проведены сетевое электричество и широкополосный интернет. В этом году также были обновлены передающие станции РТРС, которые обеспечат жителям Красного Яра стабильную трансляцию 20 цифровых телеканалов.

Справочно. Национальный парк «Бикин» образован в 2015 году, в том числе для защиты среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Столица парка – село Красный Яр – основное место проживания коренного малочисленного народа удэге. Из около 600 человек, проживающих в селе, более 70 – сотрудники нацпарка. Всего в национальном парке работают чуть больше 100 человек. Территория нацпарка является ключевым местообитанием амурского тигра: по оценкам экспертов в «Бикине» сосредоточены до 8% мировой популяции редкой полосатой кошки.

По материалам центра «Амурский тигр»

Фото – центр «Амурский тигр»

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: нацпарк  амурский тигр  строительство 



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