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Фронт-офис для застройщиков возобновляет работу во Владивостоке
Фронт-офис по вопросам получения разрешения на строительство возобновляет свою работу во Владивостоке в новом формате. Теперь круг вопросов, по которым предприниматели смогут получить квалифицированные консультации специалистов администрации города, помимо строительства будет дополнен вопросами в сфере земельных отношений.
Напомним, впервые такая форма поддержки инвесторов стартовала в сентябре 2019 года по инициативе главы Владивостока Олега Гуменюка. Цель – улучшить инвестиционный климат в краевой столице, помочь застройщикам более оперативно решать общие и частные проблемы, связанные с получением услуг в сфере строительства, избежать типичных ошибок в оформлении документов, а также содействовать в получении разрешительных документов в максимально короткие сроки.
В связи с распространением коронавирусной инфекции работа фронт-офиса была приостановлена. В ближайшее время консультационный прием начнется вновь.
Вопрос, как наиболее эффективно выстроить работу фронт-офиса, обсудили накануне первый заместитель главы администрации Владивостока Наталья Соколова, руководители профильных управлений мэрии, а также представители бизнес-сообщества.
В ходе совещания обсуждались вопросы, как наиболее эффективно и с пользой для развития города выстроить работу с предпринимателями. Принято совместное решение, что вести прием будут квалифицированные специалисты, которые смогут дать консультацию по вопросам, связанным с оформлением земельных участков, а также вопросам градостроительной деятельности - разработкой проектов планировки территорий, получением разрешения на строительство и на ввод в эксплуатацию и другим.
Специалисты подчеркивают, что администрация Владивостока заинтересована в повышении инвестиционной привлекательности города и установлении взаимовыгодного сотрудничества с инвесторами во всех отраслях.
Фронт-офис продолжит работать на базе Центра развития предпринимательства на ул. Запорожской, 77. Для оптимальной работы будет организована предварительная запись предпринимателей на прием. О точной дате открытия фронт-офиса будет сообщено дополнительно.
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