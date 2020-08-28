В октябре электробусы выйдут на маршрут N90 во Владивостоке

Во Владивостоке определен перевозчик на электробусный маршрут

27 августа Единая комиссия по осуществлению закупок администрации Владивостока разместила протокол об итогах рассмотрения единственной заявки на электронную закупку, которая подразумевает работу на автобусном маршруте № 90 «Площадь Борцов Революции – Луговая – Спортивная – Площадь Борцов Революции». Заявка на участие в торгах поступила от ОАО «Электрический транспорт» и она признана соответствующей всем аукционным требованиям. Ожидается, что подписание муниципального контракта на перевозки по указанному маршруту будет подписан в начале сентября.

Аукцион стал интересен тем, что подразумевает работу на маршруте двух автобусов с электродвигателем - электробусов. Это было прописано в техническом задании. Заказчиком закупки выступило управление транспорта администрации города.

«Заявки на участие в аукционе можно было подать с 18 августа, последним днем их приема стало 26 августа, – рассказали в управлении. – Сегодня состоялось заседание Единой комиссии, которая признала единственного участника закупки ОАО «Электрический транспорт» и поданную им заявку соответствующими требованиям Закона и документации об электронном аукционе».

Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ, теперь началась работа по заключению контракта. Он может быть подписан не ранее 10 дней после опубликования итогового протокола. Таким образом, муниципальный контракт может быть заключен уже 7 сентября. Не позднее чем через 30 дней после этого электробусы должны выйти на маршрут.

Напомним, в этом году у всех автоперевозчиков Владивостока истекает время действия договоров о работе на внутригородских маршрутах. В этой связи администрация города подготовила и разместила на Единой электронной площадке восемь аукционов и один конкурс на закупку «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Владивостокского городского округа». Победителем конкурса стало муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1», аукционов – компании «Самокат», «РостТранс», «ДВ-ТрансСети», «Каслар», «ДВ Транзит», «ДВ-Автобизнес», «ВладАвто» и «Раннер». Контракты оформлены на один год.

Евгений Кулешов (фото)