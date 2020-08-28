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Cоциальные объекты нанесли на интерактивную карту в Приморье

28 Августа 2020, 08:40 | Приморье

Всего в 2020 году в Приморье только по нацпроектам создается около 300 объектов, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Объекты, которые будут созданы по нацпроектам в Приморском крае в 2020 году, можно посмотреть на карте. Спортплощадки, фельдшерско-акушерские пункты, дороги и другие социально значимые сооружения отмечены специальными маркерами.

Как уточнили в агентстве проектного управления Приморья, в настоящее время на карту нанесены все объекты, которые будут созданы по национальным проектам в 2020 году.

Жители края активно интересуются тем, что запланировано по национальным проектам в этом году и что уже сделано. Для их удобства мы создали интерактивную карту, на которой можно посмотреть все объекты, которые начали создаваться и появятся в ближайшее время», – отмечает руководитель агентства Николай Стецко, добавив, что в дальнейшем карту заполнят и объектами 2019 года.

Воспользоваться сервисом и посмотреть, какие объекты создаются на вашей территории, можно по ссылке. Клик на порядковый номер позволяет увидеть описание объекта, адрес, наименование нацпроекта.

За ходом работ следят общественные наблюдатели – «народные контролеры» вместе с представителями органов власти и подрядчиками выезжают на стройки и дают свои рекомендации и замечания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: нацпроекты  строительство  социальная политика 



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