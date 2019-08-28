В самом центре Владивостока неожиданно обнаружены незаконные многоэтажные здания

Разрешения на строительство (реконструкцию) этих объектов не выдавались

На территории сопки Орлиной специалисты администрации Владивостока выявили незаконные объекты, в числе которых есть даже здания в четыре и пять этажей.



Проверка проводилась по поручению главы города Олега Гуменюка. Специалисты управления градостроительства и архитектуры осмотрели улицы Полонского и Державина – смежные с улицей Аксаковской, 3, где планируется строительство объектов Фонда проектов социального культурного назначения «Национальное культурное наследие».



В ходе осмотра зафиксировано 26 различных объектов – зданий, индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, большая часть из которых законна и имеет все правоустанавливающие документы. В основном это небольшие частные дома прошлого века постройки.







Однако на трех земельных участках - в районе ул. Полонского, 11, 11/1, а также ул. Державина, 11 - расположены объекты с признаками самовольной реконструкции. Это четырехэтажное здание гостиницы на 55 номеров, а также четырехэтажное и пятиэтажное здания – также предположительно гостиницы (в период осмотра они не работали).



Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры, разрешения на строительство (реконструкцию) этих объектов не выдавались. Специалисты проводят сейчас работу по установлению владельцев, запрашиваются данные о правах на объекты, земельные участки, технические паспорта.



Кроме зданий на территории сопки выявлены также два металлических гаража без правоустанавливающих документов на землю.



Теперь в отношении незаконных объектов будут приняты меры в соответствии с законодательством. Так, самовольные гаражи должны быть демонтированы владельцами, либо сносом займутся городские службы.



По объектам капитального строительства вопрос демонтажа может быть решен в судебном порядке.

Фото предоставлены управлением градостроительства и архитектуры

Газета "Золотой Рог", Владивосток.