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В самом центре Владивостока неожиданно обнаружены незаконные многоэтажные здания

28 Августа 2019, 14:35 | Приморье

Разрешения на строительство (реконструкцию) этих объектов не выдавались

На территории сопки Орлиной специалисты администрации Владивостока выявили незаконные объекты, в числе которых есть даже здания в четыре и пять этажей.

Проверка проводилась по поручению главы города Олега Гуменюка. Специалисты управления градостроительства и архитектуры осмотрели улицы Полонского и Державина – смежные с улицей Аксаковской, 3, где планируется строительство объектов Фонда проектов социального культурного назначения «Национальное культурное наследие».

В ходе осмотра зафиксировано 26 различных объектов – зданий, индивидуальных жилых домов, хозяйственных построек, большая часть из которых законна и имеет все правоустанавливающие документы. В основном это небольшие частные дома прошлого века постройки.
 


 

Однако на трех земельных участках - в районе ул. Полонского, 11, 11/1, а также ул. Державина, 11 - расположены объекты с признаками самовольной реконструкции. Это четырехэтажное здание гостиницы на 55 номеров, а также четырехэтажное и пятиэтажное здания – также предположительно гостиницы (в период осмотра они не работали).

Как сообщили в управлении градостроительства и архитектуры, разрешения на строительство (реконструкцию) этих объектов не выдавались. Специалисты проводят сейчас работу по установлению владельцев, запрашиваются данные о правах на объекты, земельные участки, технические паспорта.

Кроме зданий на территории сопки выявлены также два металлических гаража без правоустанавливающих документов на землю.

Теперь в отношении незаконных объектов будут приняты меры в соответствии с законодательством. Так, самовольные гаражи должны быть демонтированы владельцами, либо сносом займутся городские службы.

По  объектам капитального строительства вопрос демонтажа может быть решен в судебном порядке.

Фото предоставлены управлением градостроительства и архитектуры

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: недвижимость  гуменюк  постройки 



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