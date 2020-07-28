"Спасскцемент" остался под управлением родственников бывшего мэра Владивостока

Полномочия управляющей организации продлены на пять лет

Акционеры АО «Спасскцемент» (Спасск-Дальний, крупнейший производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе) на годовом собрании продлили на 5 лет (начиная с 27 сентября 2020 года) полномочия управляющей организации ООО «Востокцемент», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО.

Основными владельцами «Востокцемента» с конца 2017 года являются младший брат экс-мэра Игоря ПУШКАРЕВА Владимир ПУШКАРЕВ и сын экс-мэра Павел ПУШКАРЕВ (по 40% долей). Еще 20% капитала управляющей организации владеет бывший гендиректор «Востокцемента», член совета директоров «Спасскцемента» Виктор ИВАНОВ.

6 марта Советский районный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России к бывшему мэру города Пушкареву, его брату и бывшему руководителю МУП «Дороги Владивостока», а также к шести компаниям, подконтрольным семье Пушкарева, на сумму более 1 млрд 452 млн рублей.