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"Спасскцемент" остался под управлением родственников бывшего мэра Владивостока
Полномочия управляющей организации продлены на пять лет
Акционеры АО «Спасскцемент» (Спасск-Дальний, крупнейший производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе) на годовом собрании продлили на 5 лет (начиная с 27 сентября 2020 года) полномочия управляющей организации ООО «Востокцемент», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО.
Основными владельцами «Востокцемента» с конца 2017 года являются младший брат экс-мэра Игоря ПУШКАРЕВА Владимир ПУШКАРЕВ и сын экс-мэра Павел ПУШКАРЕВ (по 40% долей). Еще 20% капитала управляющей организации владеет бывший гендиректор «Востокцемента», член совета директоров «Спасскцемента» Виктор ИВАНОВ.
6 марта Советский районный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России к бывшему мэру города Пушкареву, его брату и бывшему руководителю МУП «Дороги Владивостока», а также к шести компаниям, подконтрольным семье Пушкарева, на сумму более 1 млрд 452 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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