Особенности приморской канализации

Будут деньги, и через несколько лет бытовая канализация во Владивостоке станет проходить полную очистку

На комфорт условий проживания в городе оказывают влияние очень многие важные факторы. И один из них - это бытовая канализация. Раздражают бегущие по ландшафту время от времени стоки, неприятные испарения и запах, разбитые люки, опасные провалы колодцев. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы должна поставить точку по этим проблемам.

О тонкостях функционирования канализации газете «Золотой Рог» рассказал начальник производственного подразделения «Горканализация» КГУП «Примводоканал» Андрей КРАСАВИН.

Сплошные засоры и аварии

- Андрей Аркадьевич, когда говорится о городской канализации, то мало кто представляет масштабы, которые связаны с ней?

- Сегодня протяженность сетей городской канализации по Владивостокскому городскому округу составляет 588 593, 35 погонных метров. Плюс еще 50 тыс. - на островных территориях. В минувшем году было обследовано 70 тыс. и переложено около 2 тыс. погонных метров системы. В эксплуатации находится около 22 тыс. канализационных колодцев. За 2019 год из них было осмотрено 12 тыс. и очищены - около 10 тыс. За это же время на сетях мы устранили 6 669 аварий и засоров.

Это самая трудоемкая часть нашей работы. Стараемся эту статистику не ухудшать. Тем не менее, за неделю устраняем от 90 до 120 засоров, а в сутки - от 15 до 20. Засоры - это сегодня основная проблема бытовой канализации и ее инженерных сетей.

Основная деятельность нашего подразделения – текущее содержание сетей канализации, что включает в себя их промывку, текущий и капитальный ремонт, а также перекладку изношенных сетей. Необходимость текущего и капитального ремонта определятся по результатам глубокого технического осмотра. По городу 6 эксплуатационных участков по районам, плюс аварийная бригада и бригада капитального ремонта. Непрерывно ведется деятельность по выявлению сетей, требующих капитального ремонта. Мы должны работать на предупреждение аварийных ситуаций.

Чем больше выполняем этой профилактической работы, тем меньше будет засоров. В теории это должно быть для нас первоочередным. Но в последнее время участки в основном занимаются тем же, чем наша аварийная служба, которая сутками выезжает на заявки и устраняет многочисленные аварии и засоры.

- В чем их причины?

- Засоры бывают периодическими - потому что сеть заиливается. Это естественные процессы, и систему просто надо постоянно промывать. Это мы держим под контролем. Чаще обращаем внимание на сложные участки с минимальными уклонами. И есть засоры случайные, которые создают сами жители города. Это - в подавляющем большинстве. Основная их причина - низкая культура пользования канализацией.

Тонкости сбора

В хозбытовой канализации не должно быть твердых бытовых отходов, которые попадают в трубы. Но зачастую в городе ведется деятельность, в результате которой происходит искусственное засорение сетей. Например, при ремонте дорог рабочие закидывают мусор в колодцы и забивают коллектор остатками старого асфальта, а иногда и нового неиспользованного, который сразу же схватывается. Потом бригады отдалбливают застывший асфальт молотками, чтобы очистить такой колодец, что занимает очень много времени. Строители сбрасывают в канализацию остатки неиспользованного бетона. Это происходит регулярно.

Очень затрудняет работу подразделения открытие крышек колодцев во время ливневых дождей. В период тайфунов в уже промытые сети канализации вместе с ливневыми стоками заносится мусор, щебень, песок, нефтепродукты, смываемые с дорог. Что приводит к очень сложным засорам на коллекторах.

Причинами засоров часто становятся предметы личной гигиены: влажные салфетки, бинты, подгузники, маски и т.д., которые жители попросту сбрасывают в слив. С такими засорами не справляется даже мощное оборудование – дробилки и измельчители, установленные перед канализационными насосными станциями для исключения попадания твёрдых предметов в насосные агрегаты. Они выходят из строя и требуют дорогостоящего ремонта. Например, в районе Кировской насосной станции добавлена дополнительная ёмкость с решеткой для задержания в ней твердых бытовых отходов. Сотрудники эксплуатационного участка Советского района ежедневно выезжают туда утром и тратят огромное количество времени в ущерб своей основной деятельности по предотвращению аварийных ситуаций.

Особенно часто засоры происходят возле гостиниц и больниц. Постояльцы и работники вместо того, чтобы собирать мусор, пакетировать и вывозить, выбрасывают в сливы.

В ресторанах и кафе должно быть установлено специальное оборудование – жироуловители, которые необходимо правильно эксплуатировать – собирать жир и утилизировать по договору. Но владельцы общепита либо экономят на этом, либо не хотят заниматься, а возможно и не знают, но часто жир сбрасывается в канализацию. Особенно заметно это по китайским, узбекским кухням, где все готовится на масле и жире, которые попадают в канализацию. А там жир становится как камень, и его очень трудно вычистить. Он нарастает, застывает, особенно зимой, и тоже становится причиной засоров.

При промывке котлов на объектах теплоснабжения, с июня по август используют токсичные вещества, которые, попадая на канализационные очистные сооружения, приводят к гибели активного ила, который очищает сточные воды. Особенно это сказывается на «Центральных» очистных. И это потому, что при промывках химия сбрасывается не в дренажную систему, а именно в канализацию, которая идет на очистные.

Часто в систему бытовой канализации происходят несанкционированные сбросы ассенизаторскими машинами отходов, содержащих нефтепродукты. Что приводит к выходу из строя биологической системы сооружений.

Периодически на насосные станции попадают ветки, шины от колес, строительный мусор, куски арматуры и т.д. Это по-крупному. Это выводит из строя насосные агрегаты. Дорогое импортное оборудование не приспособлено для такой грубой работы.

На сегодняшний день 11 из 36 КНС работают в полном автоматическом режиме. По вышеуказанным причинам происходят аварийные остановки этих станций. Приходится привлекать ремонтную бригаду по ремонту и эксплуатации механического оборудования.

- А наказывать - получается?

- Для юридически лиц установлены требования к качеству сбрасываемых сточных вод, применяются соответствующие штрафные санкции.

- Но штраф не должен быть меньше суммы ущерба?

- Есть такое несоответствие. Но ущерб в некоторых случаях нужно доказать через суд. А это – не быстро. Необходимо создать комиссию, просчитать, доказать расчеты в суде. Зачастую возникают сложности с нахождением собственника объекта.

Надо достраивать

- Бытовая канализация Владивостока все еще продолжает сбрасываться в море. Скоро ли завершится переход на полную очистку стоков?

- Запуск очистных сооружений «Северного», «Центрального» и «Южного» планировочных районов позволил существенно снизить загрязнение прибрежных морских акваторий. На сегодняшний день уже более 80% стоков от общего объема водопотребления проходит очистку.

Очистные «Центрального» и «Южного» планировочных районов у нас рассчитаны на очистку 160 тысяч кубометров в сутки. Но это далекая перспектива. Запас мощности очень большой - вплоть до обслуживания города с населением в два миллиона человек! Сейчас очистные работают наполовину от этой мощности.

И уже менее 20% стоков попадают в море без очистки. В основном работающие выпуски сохраняются по Уссурийскому заливу в Первомайском районе и несколько небольших - по Амурскому.

Для заведения всех стоков на очистные сооружения должна быть продолжена работа по реконструкции канализационных сетей города в рамках проекта «Реконструкция сетей канализации г. Владивостока». В течение двух-трех лет эта работа может быть завершена. Для этого необходимо скорректировать, поскольку городская застройка изменяется, и утвердить решением государственной экспертизы обновленный проект. И обеспечить выделение средств на достройку. Если деньги будут выделены, как это обещал полпред президента РФ по Дальнему Востоку Юрий ТРУТНЕВ, то через несколько лет бытовая канализация во Владивостоке станет проходить полную очистку.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Ведь аварии и засоры делают вашу работу дороже. Как это сказывается на тарифах?

- Оказание услуг водоотведения - регулируемый вид деятельности, рост тарифа ограничен предельным индексом. С учетом действующего законодательства затраты на очистку сточной воды не в полном объеме включены в действующий тариф. Получается, что канализация во Владивостоке дешевле подачи воды, но это не может быть так, поскольку для отвода и очистки сточных вод задействовано большое количество насосных станций и мощные очистные сооружения, которые потребляют огромное количество электроэнергии. Мы постоянно поднимаем вопрос о культуре пользования городской канализацией. Пытаемся работать с управляющими компаниям, чтобы они доносили информацию до жителей.

На фото: Устранение аварий - основное занятие специалистов «Горканализации».

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Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток