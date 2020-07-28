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Банк "Приморье" отмечает 26 день рождения
Банк «Приморье» отмечает день рождения. 27 июля одному из ведущих региональных банков исполняется 26 лет. Расширение линейки услуг и географии присутствия: к очередной знаменательной дате Банк подошел с новыми успехами.
- Этот день рождения Банк отмечает в непростых условиях, в которых существует сейчас весь мир, потому реализовать намеченные цели в этом году получилось, конечно, не сразу, - комментирует Председатель Правления ПАО АКБ «Приморье» Сергей Белавин. – Пандемия заставила нас скорректировать планы, но не отказаться от них. Так, мы всё же открыли первый офис в Москве, пусть первые клиенты к нам пришли и не в апреле, но в июле. Работу офисов в других городах мы оперативно адаптировали в соответствии с условиями режима самоизоляции, при этом основной акцент работы с клиентами перевели на наши дистанционные сервисы. К примеру, с помощью Мобильного приложения «Банк «Приморье» можно получить практически все необходимые финансовые услуги. И это пользуется спросом: так, с начала пандемии Covid-19* увеличилось количество скаченных приложений на 7,9%, ежемесячно операции в Мобильном Банке совершают почти 9 тыс. клиентов, что составляет 35% от количества установленных приложений. За первое полугодие 2020 года в Мобильном Банке совершали операции более 12 тыс. клиентов, что составляет 48,7% от количества установленных приложений. Сумма ежемесячно совершаемых операций – в основном переводы и платежи – к концу июня за время пандемии выросло на 7,8%, а сумма всех операций – на 13,1%. За время пандемии через Мобильное Банке было открыто 623 вклада, что составляет 67% от всех открытых вкладах в МБ с начала года. Средняя сумма при открытии вклада в МБ во время пандемии выросла почти в 2 раза (на 92,8%).
На сегодняшний день Банк представлен 22 офисами в шести регионах России. «Приморье» теперь можно встретить в Хабаровске и на Сахалине, Иркутске и Москве. Действует операционный офис Банка и в Магадане, который работает с корпоративными клиентами.
- Расширение географии присутствия продиктовано стремлением Банка поддержать наших клиентов, приморских предпринимателей, которые смогли выйти в новые регионы, развивать бизнес не только в нашем крае, но и за его пределами, - комментирует Сергей Белавин. – Наша задача – так же как и в домашнем регионе, поддерживать приморский бизнес на новых территориях, помогать им в освоении новых рынков. При этом, с расширением географии присутствия, Банк не теряет мобильности и гибкости в процессах управления и принятия решений по интересующим клиентов вопросам. Наши конкурентные преимущества – это оперативность, быстрая адаптация к рынку, подстройка под него продуктовой линейки, тарифной политики и сервиса. Понимание местного бизнеса и индивидуальная работа с ним. Мы учитываем особенности ведения бизнеса и деловые стандарты в разных регионах, где присутствуют наши офисы и дирекции, и выстраиваем взаимодействие с клиентами, основываясь на этих факторах. Конечно, в городах нашего присутствия мы работаем и с местными компаниями, которые сделали свой выбор в пользу нашего Банка.
Банк «Приморье» сегодня – это крупный региональный банк, предоставляющий широкий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов. Стоит отметить, что работа с розницей – одно из ключевых направлений: клиенты могут выбрать интересные карточные продукты с различными программами лояльности, открыть выгодные вклады, в том числе и через Мобильное приложение, взять потребительский или автокредит на комфортных условиях, оформить ипотеку. Так, в Банке «Приморье» представлены все ипотечные программы с государственной поддержкой, а также варианты жилищных кредитов для различных категорий заемщиков. Еще одно достоинство – линейка из 10 видов наличной и 13 видов безналичной валюты, которую клиенты всегда могут обменять в любом офисе банка и в Мобильном приложении по выгодному курсу.
В преддверии дня рождения для дополнительной мотивации клиентов Банк «Приморье» представил акцию «Хорошо дома», в рамках которой можно получить бонусы и выгодные предложения, за осуществление операций онлайн: например, приветственный cash-back за подачу заявки на выпуск любой дебетовой карты через Мобильное приложение, бесплатные SWIFT переводы еженедельно каждую среду в Мобильном приложении «Банк Приморье» и т.д..
Во всех регионах присутствия всем своим клиентам Банк «Приморье» обеспечивает комфортное и выгодное обслуживание, традиционно высокий уровень сервиса. Клиенты Банка «Приморье» могут вести работу со своими счетами в любом офисе, вне зависимости от того, где открывался счет, а дистанционное банковское обслуживание даёт возможность клиентам совершать банковские операции в любое удобное время.
С подробной информацией о режиме работе офисов Банка «Приморье», продуктах и услугах для клиентов можно ознакомиться на сайте Банка. Контакт-центр: 8-800-200-20-86 (звонок по РФ бесплатный).
* период с марта по июнь 2020 года
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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