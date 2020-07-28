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Капремонт с доставкой на дом
Почти 300 многоквартирных домов в Приморье планируется капитально отремонтировать в 2020 году
Капитальный ремонт жилого фонда продолжается в Приморье. Правительством края региональному Фонду капремонта МКД и подрядным организациям поставлена задача: выполнить максимальный объем работ в летний период. Тем временем, рассчитанная на 30 лет краевая программа по капитальному ремонту жилого фонда продолжает корректироваться в сторону ускорения.
В настоящее время основные усилия подрядчиков сосредоточены на ремонте фасадов и крыш. Кроме того, в 2020 году будет проведен солидный объем работ по замене выработавшего свой ресурс лифтового оборудования. В ряде многоквартирных домов запланированы работы по ремонту электрооборудования и внутридомовых инженерных сетей.
Всего в ремонтной программе 2020 года – 298 многоквартирных домов, и на большинство из них уже зашли подрядчики. Официальные предложения собственникам домов из ремонтного плана 2020 года были направлены еще осенью 2019 года. С людьми, управляющими компаниями и муниципалитетами заблаговременно провели разъяснительную работу по подготовке протоколов собраний собственников. Добавим, что в 2020 году капитальный ремонт МКД предполагается синхронизировать с мероприятиями по благоустройству, проводимыми в муниципалитетах – это позволит вместе с домом приводить в порядок и придомовую территорию.
Пандемия коронавирусной инфекции на ход реализации программы капремонта негативного влияния не оказала. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края был включен в перечень организаций непрерывного цикла, что позволило вести необходимые работы на объектах с применением индивидуальных средств защиты. Правительством Приморского края региональному фонду капремонта поставлена задача провести максимальное количество работ в летний период. Качество ремонта каждого дома контролируется в рамках проведения технического надзора.
Напомним, что мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в Приморье проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Полностью отремонтировать весь жилой фонд края предполагается к 2043 году, но эта долгосрочная программа ежегодно актуализируется. Недавно на более ранний срок перенесен ремонт 470 домов – их планируется отремонтировать уже в 2021 году.
Добавим, что помимо капремонтов в рамках краевой программы, в столице Приморья, Владивостоке, ежегодно проводится немало ремонтов в рамках исполнительных производств. В частности, недавно был обновлен фасад дома на Посьетской, 48.
Александр САЛКОВ, фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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