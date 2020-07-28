Выходное Приморье

Туры выходного дня – способ отдохнуть без существенных затрат

Развитие внутреннего туризма сейчас является одним из приоритетных направлений государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. Посетить фортификационные сооружения, побывать в месте пересечения границ трех государств и увидеть уникальную природу морского заповедника можно и после рабочей недели.

Газета «Золотой Рог» продолжает знакомить читателей с маршрутами по красотам региона.

Водные чудеса

Приморский край богат 25 водопадами. Самый высокий из них – Амгинский, в народе носит мистическое название Черный Шаман. Водопад, высотой 37 метров прозвали так за завораживающие звуки ниспадающей воды, похожие на ритуальные мелодии шаманов. Стоящие вокруг Черного Шамана скалы не дают пробиться солнечным лучам, поэтому его даже летом окутывает ледяной покров. Забраться на верхнюю ступень водопада решаются только смельчаки. Их ждет достойная награда в виде незабываемой панорамы, открывающейся с вершины.

Рядом, среди густой таежной зелени, недалеко от реки Амгу, чьи воды протекают в каньоне с названием Пасть Дьявола, расположилась другая водная достопримечательность – минеральный термальный источник «Теплый Ключ». Этот памятник природы входит в Амгинскую группу азотных термальных вод и славится своими целебными свойствами. Подземные минеральные воды содержат компоненты кремнистых соединений. Источник пользуется большой популярностью не только среди жителей Приморского края, но и далеко за его пределами. Купаться в нем можно круглый год – его температура постоянно держится в районе +36-37 градусов.

Приключения на драконе

Благодаря маршруту «На драконе к острову Скребцова» туристы узнают историю развития гребли на лодках класса «Дракон» в Китае и России. Их обучат азам гребли и познакомят с историей крохотной «Коврижки». Такое прозвище острову, названному в честь Михаила СКРЕБЦОВА, принимавшего участие в гидрографических исследованиях залива Петра Великого, дали местные жители еще в конце XIX столетия. Дело в том, что островок по форме напоминает пряник.

Когда-то «пряник» площадью около 1, 28 гектаров был домом для целого племени. В первом тысячелетии до нашей эры там располагалась стоянка племени представителей Янковской культуры. В начале 1890-х годов этот островок стал базой для создания лагерного пункта сахалинских каторжников. Их доставляли в Приморский край для работы. Через несколько лет стало ясно, что идея успехом не увенчалась: каторжники постоянно сбегали с острова, содержание было дорогим, а транспортировка неудобной. Ходит легенда, что остров Скребцова и материк соединяются потайным тоннелем, вход в который давно засыпан.

В конце XIX века на остров частенько приходили киты, а сейчас его акватория стала любимым местом для рыбаков. Благодаря течениям и рельефу дна, вокруг острова обитает множество рыб и моллюсков: камбала, навага, селедка, корюшка.

Ходит легенда, что остров Скребцова и материк соединяются потайным тоннелем, вход в который давно засыпан.

По следам НЛО

Тем, кто любит мистику, подойдет подъем на гору «Известковая», что находится рядом с Дальнегорском. Так называемая «Высота 611» стала знаменита после крушения НЛО, которое произошло 29 января 1986 года. Около восьми вечера очевидцы заметили красно-оранжевый шар размером «с половину Луны». Он пролетел, упал на вершину горы и больше не поднимался. Никаких звуков полета очевидцы при этом не слышали. Среди свидетелей явления были учителя, редактор местной газеты, школьники и даже сотрудники вневедомственной охраны МВД.

После этого события стали звучать версии о шаровой молнии, упавшем военном спутнике, метеорите, и конечно, летающей тарелке. Мировое уфологическое сообщество было взбудоражено, а на месте крушения объекта позже были найдены почерневшие обломки кремниевых сланцев, покрытые железными шариками, и пять граммов необычной «сетки». Она состояла из золота, лантана, натрия, самария, скандия и празеодима.

Эксперты – уфологии считают, что этот объект был чем-то вроде разведывательного зонда. Крушение в Дальнегорске – единственный в советской и один из редчайших в мировой практике случай, когда были получены неоспоримые физические доказательства существования НЛО.

С вершины этого магнита для уфологов открывается прекрасный вид на город и долину реки Рудная.

Исторический экскурс

Озеро Хасан находится на стыке трех границ: Китая, России и Северной Кореи. Протяженность границы Китая с Приморским краем составляет 246 км, Кореи с Россией - 20 км, а Кореи с Китаем - около 1305 км.

Каждый клочок этой земли «на стыке» пропитан кровью советских бойцов. С 29 июля 1938 года шли бои между Японской императорской армией и Красной Армией за господствующие высоты: сопки Заозерную и Безымянную. С этих высот прекрасно видно большую часть Приморского края.

Если отойти от озера на два километра в сторону границы, то начинаются захоронения: около 1050 красноармейцев и пограничников погибло на этой территории. Ожесточенные бои, героизм советских солдат и Рабоче-крестьянской Красной Армии помогали удерживать высоты до 13 августа, операцией руководил Маршал Василий БЛЮХЕР. Окончательная победа была одержана с помощью авиации.

Помимо исторического экскурса, можно посмотреть на кладбище корейских лодок и посетить памятник природы. Скала «Голубиный утес» находится вблизи границы с Кореей, и отделен от моря широкой полосой песчаного пляжа. Этот утес высотой 180 метров является пристанищем для сапсанов и японских кротов, которые внесены в Красную книгу РФ, а также местом произрастания редких растений.

Смельчаков ожидает достойная награда в виде незабываемой панорамы.



Вдохновиться природой

Для тех, кому приелись обычные маршруты, нашлось интересное решение – арт - или фото –туры. Поездку на острова и походы в лес предлагают совместить с творчеством. Тихоходный парусный катамаран или джип доставляют туристов в одно из живописных мест региона, там же и проходит занятие по фотографии или живописи. В месте встречи Владимира Клавдиевича Арсеньева и Дерсу Узалы, на морских побережьях и у горных речек туристов научат выбирать оборудование для пейзажной фотографии, составить композицию, познакомят со светофильтрами и тонкостями съемок звездного неба.

Покорить вершину

Самой популярной вершиной региона является гора Ливадийская, которую в народе зовут не иначе как Пидан. Это слово в переводе с бохайского означает «камни, насыпанные богом». Утверждают, что в период бохайской империи здесь были установлены каменные стражи-маори. Интереса к этой вершине прибавляют и легенды о летающем человеке и белой женщине, чей дух бродит по вершине. Примечательно, что описал эти легенды не кто иной, как Владимир АРСЕНЬЕВ. В своих заметках он также упоминал легенды о народе, пришедшем из Золотой Долины. Народ этот изготавливал волшебные зеркала, поисками которых занимался другой, не менее известный путешественник Николай Михайлович Пржевальский. Поговаривают, что эти находки заинтересовали даже Цесаревича Николая. Среди туристов распространено поверье, что гора может просто «не пустить» на вершину неугодного ей путника.

Южнее некуда

Для любителей всего уникального и самого – самого подойдет маршрут на остров Фуругельма. В народе его называют «русские Гавайи» - самый южный остров России. Он находится на территории единственного в России Дальневосточного Морского биосферного заповедника.

Приближаясь к острову, можно увидеть пестрых нерп, которые греются на камнях Михельсона. Они с удовольствием дадут туристам себя сфотографировать. Также, на территории острова находится самая большая в мире колония чернохвостых чаек. 30 тысяч птиц обжили не только остров, но и батарею, которая принимала участие во Второй Мировой войне.

Ровесник динозавров

Европейские ученые, посетив мыс Тобизина, отметили, что эти скалы под ногами – ровесники динозавров. Круглый год, каждые выходные, этот мыс оказывается в центре внимания. С недавних пор мыс заселили лисы, которые совсем не боятся туристов и даже надеются на лакомства. Помимо прекрасных видов, оздоровительной пешей прогулки и удовольствия от осознания возраста скал, на мысе можно заняться клифф-дайвингом. Многие приходят просто посмотреть на смельчаков, прыгающих в воду, и «зарядиться» этой энергией победы. Живописные обрывы высотой 30-50 метров не оставят равнодушными и фотографов. Каждый сможет найти себе удовольствие по душе.

На верхнем фото: Европейские ученые, посетив мыс Тобизина, отметили, что эти скалы под ногами – ровесники динозавров. Круглый год, каждые выходные, этот мыс оказывается в центре внимания.

Диана БЕЛАЯ, фото автора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток