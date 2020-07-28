www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 71.59 р. 100 JPY: 67.87 р.
EUR: 83.78 р. 10 CNY: 10.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

АО "ННК" приступило к производству бункерного топлива с серой менее 0,1%

28 Июля 2020, 09:23 | Приморье

ННК начала выпуск нового экологичного бункерного топлива, в котором содержание серы меньше 0,1%

С 1 января 2020 года судовладельцы во всем мире вынуждены отказаться от использования высокосернистого судового топлива – вступили в силу довольно жесткие требования Международной конвенции MARPOL, согласно которым содержание серы в бункерном топливе не должно превышать 0,5%.

Группа ННК наладила производство нового топлива, ориентируясь на переход судоходных компаний на современные экологические стандарты. В июне текущего года выпуск первой партии судового топлива с содержанием серы менее 0,1% (LSMGO)* обеспечил Хабаровский нефтеперерабатывающий завод ННК. Переход на производство и реализацию низкосернистого топлива стал возможен благодаря реализации программы совершенствования технологических процессов на Хабаровском НПЗ, продолжающейся с 2013 года. С точки зрения технологий сегодня завод - один из передовых в России. Общий объем инвестиций за последние несколько лет составил порядка $3 млрд.

Снижение воздействия на окружающую среду как собственных производственных предприятий, так и выпускаемых нефтепродуктов – приоритетное направление в деятельности ННК, поэтому при производстве бункерного топлива с минимальным содержанием серы важной задачей было повышение его экологичности.

Уже в начале июля состоялась первая бункеровка новым экологичным топливом в комплексе с мазутом RMG 380 судна FPMC B 108, принадлежащего одной из крупнейших судоходных компаний Formosa Plastics Marine Corporation. Важно отметить, что судовое топливо ННК предназначено для использования судами в районах с особым экологическим статусом судоходства - зонах SECA.

Зоны контроля за выбросами серы - SECA (Sulfur Emission Control Areas) были сформированы в 2010 году. В этих объектах, в которые на сегодняшний день входят акватории Северного и Балтийского морей, пролив Ла-Манш, Карибское море и 200-мильные зоны США и Канады, введен запрет на использование высокосернистого топлива. С 2015 года предельно допустимая концентрация составляет 0,1%. Мировое потребление LSMGO неуклонно растет с учетом расширения зон SECA. С сентября 2020 года вводится запрет на использование топлива с серой больше 0,1% в портах Южной Кореи, а ранее в SECA вошли крупнейшие порты Китая. В перспективе может быть введено еще несколько зон по всему миру: район Австралии, Средиземное и Баренцево моря, побережье Норвегии. Дополнительно могут быть введены требования к судовому топливу в Арктическом регионе, что станет существенным вызовом для нефтяной отрасли. Однако проекты модернизации, успешно реализуемые на Хабаровском НПЗ, позволяют ННК гибко и оперативно реагировать на изменения рынка, увеличивая эффективность производственных процессов.

Новый нефтепродукт дополнит линейку высокотехнологичных масел и бункерного топлива. Традиционно качество мазутов и дизела, производимых ХНПЗ, высоко оценивается крупнейшими судоходными компаниями: A.P.Moller - Maersk, COSCO, Hapag Lloyd, MSC - Mediterranean Shipping Company и другими. Теперь ведущие транспортные компании имеют возможность бункеровать суда «чистым» топливом бренда ННК.

«Планы компании по обеспечению заходов судов иностранного флота в дальневосточные порты РФ за счет комплексного снабжения высокоэкологичным судовым нефтепродуктом, безусловно, позволят нам укрепить позиции лидера по продажам качественного бункерного топлива в регионе», - уверены в компании.

Справка

* LSMGO – дизельное топливо с низким содержанием серы.

**MARPOL — Международная конвенция по предупреждению загрязнения акваторий судами. В начале 2015 года вступили в силу дополнения к основной конвенции, в которых регламентировано количество серы в судовом топливе, используемом на судах, маршруты которых проходят в зонах SECA. С 1 января 2020 года требования конвенции MARPOL по запрету использования топлива с содержанием серы более 0,5% распространены по всей территории международного судоходства.

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ннк  топливо  приморье  бункеровка 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]