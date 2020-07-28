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АО "ННК" приступило к производству бункерного топлива с серой менее 0,1%
ННК начала выпуск нового экологичного бункерного топлива, в котором содержание серы меньше 0,1%
С 1 января 2020 года судовладельцы во всем мире вынуждены отказаться от использования высокосернистого судового топлива – вступили в силу довольно жесткие требования Международной конвенции MARPOL, согласно которым содержание серы в бункерном топливе не должно превышать 0,5%.
Группа ННК наладила производство нового топлива, ориентируясь на переход судоходных компаний на современные экологические стандарты. В июне текущего года выпуск первой партии судового топлива с содержанием серы менее 0,1% (LSMGO)* обеспечил Хабаровский нефтеперерабатывающий завод ННК. Переход на производство и реализацию низкосернистого топлива стал возможен благодаря реализации программы совершенствования технологических процессов на Хабаровском НПЗ, продолжающейся с 2013 года. С точки зрения технологий сегодня завод - один из передовых в России. Общий объем инвестиций за последние несколько лет составил порядка $3 млрд.
Снижение воздействия на окружающую среду как собственных производственных предприятий, так и выпускаемых нефтепродуктов – приоритетное направление в деятельности ННК, поэтому при производстве бункерного топлива с минимальным содержанием серы важной задачей было повышение его экологичности.
Уже в начале июля состоялась первая бункеровка новым экологичным топливом в комплексе с мазутом RMG 380 судна FPMC B 108, принадлежащего одной из крупнейших судоходных компаний Formosa Plastics Marine Corporation. Важно отметить, что судовое топливо ННК предназначено для использования судами в районах с особым экологическим статусом судоходства - зонах SECA.
Зоны контроля за выбросами серы - SECA (Sulfur Emission Control Areas) были сформированы в 2010 году. В этих объектах, в которые на сегодняшний день входят акватории Северного и Балтийского морей, пролив Ла-Манш, Карибское море и 200-мильные зоны США и Канады, введен запрет на использование высокосернистого топлива. С 2015 года предельно допустимая концентрация составляет 0,1%. Мировое потребление LSMGO неуклонно растет с учетом расширения зон SECA. С сентября 2020 года вводится запрет на использование топлива с серой больше 0,1% в портах Южной Кореи, а ранее в SECA вошли крупнейшие порты Китая. В перспективе может быть введено еще несколько зон по всему миру: район Австралии, Средиземное и Баренцево моря, побережье Норвегии. Дополнительно могут быть введены требования к судовому топливу в Арктическом регионе, что станет существенным вызовом для нефтяной отрасли. Однако проекты модернизации, успешно реализуемые на Хабаровском НПЗ, позволяют ННК гибко и оперативно реагировать на изменения рынка, увеличивая эффективность производственных процессов.
Новый нефтепродукт дополнит линейку высокотехнологичных масел и бункерного топлива. Традиционно качество мазутов и дизела, производимых ХНПЗ, высоко оценивается крупнейшими судоходными компаниями: A.P.Moller - Maersk, COSCO, Hapag Lloyd, MSC - Mediterranean Shipping Company и другими. Теперь ведущие транспортные компании имеют возможность бункеровать суда «чистым» топливом бренда ННК.
«Планы компании по обеспечению заходов судов иностранного флота в дальневосточные порты РФ за счет комплексного снабжения высокоэкологичным судовым нефтепродуктом, безусловно, позволят нам укрепить позиции лидера по продажам качественного бункерного топлива в регионе», - уверены в компании.
Справка
* LSMGO – дизельное топливо с низким содержанием серы.
**MARPOL — Международная конвенция по предупреждению загрязнения акваторий судами. В начале 2015 года вступили в силу дополнения к основной конвенции, в которых регламентировано количество серы в судовом топливе, используемом на судах, маршруты которых проходят в зонах SECA. С 1 января 2020 года требования конвенции MARPOL по запрету использования топлива с содержанием серы более 0,5% распространены по всей территории международного судоходства.
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