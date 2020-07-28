Бронируйте, столик будет

В Приморском крае в рамках ослабления ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, с 15 июля при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований возобновляется работа предприятий общественного питания, обеспеченных сетями централизованного водоснабжения, канализации и базовым набором производственных участков.

«Для этого предприятия общепита обязаны уведомить министерство промышленности и торговли Приморского края электронным письмом на адрес: [email protected] о возобновлении деятельности и пройти соответствующий мониторинг на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора», - уточнили в оперативном штабе края.

При этом рестораны и кафе, которые уже внесены в реестр, как имеющие открытые террасы или летние веранды и соответствующие требованиям, могут начать работать в залах без дополнительных уведомлений.

Решение об открытии касается также гостиниц, отелей, баз отдыха, мотелей, апартаментов, хостелов и пляжей - при условии подачи уведомления на [email protected] и прохождения мониторинга, который подтвердит соответствие необходимым требованиям, они могут приступить к работе. Вместе с тем, расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут.

«Наша главная задача - возобновить работу предприятий сферы гостеприимства, не допустив при этом новых вспышек заболевания. По этой причине мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям уделим особое внимание. Не прошедших его к работе не допустим, а злостные нарушители будут привлекаться к административной ответственности», - заявил заместитель председатель Правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

Власти также напоминают, что пренебрежение простыми правилами санитарной безопасности в текущей ситуации может привести к ухудшению эпидобстановки в регионе. «Несмотря на то, что мы снимаем некоторые ограничительные мероприятия, должен быть усилен контроль административных комиссий, правоохранительных органов за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований во всех сферах. Чтобы те, кто нарушает режим, будь то организация или гражданин, были привлечены к ответственности. Иначе пренебрежение простыми правилами безопасности приведет к новым вспышкам заболевания и возвращению к предыдущим этапам действующего режима ограничений», - заявил губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО на заседании регионального оперативного штаба. Приморцев убедительно просят в общественных местах носить маски, перчатки, если необходимо, регулярно мыть руки и соблюдать социальное дистанцирование - 1,5-2 метра.

На фото: Предприятия общественного питания выходят из самоизоляции.

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Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.