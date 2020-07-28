Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На острове Русском построят новый детсад
Во Владивостоке приступают к проектированию и строительству детского сада на 350 мест в поселке Аякс на острове Русском
Новое дошкольное учреждение рассчитано на 17 групп, включая ясельную. В нем будет бассейн, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда. В каждой группе предусмотрены раздевалка, игровая комната, спальня, буфет, санузел, а на участке – своя площадка с игровым и спортивным оборудованием и теневыми навесами.
Подряд на проектирование и строительство детского сада выиграло ООО «Ремонтно-строительная компания КФК». После заключения контракта подрядчик приступит к проектированию объекта. Затем проектно-сметная документация должна получить положительное заключение экспертизы, после чего начнется строительство. Стоимость контракта по итогам аукциона составляет 514 млн. рублей. Детсад планируется сдать до конца 2021 года.
Кстати, это первый муниципальный объект во Владивостоке, который будет сдаваться «под ключ» одним подрядчиком. Такой подход призван обеспечить высокое качество и ответственность подрядчика на всех этапах создания объекта.
Напомним, сейчас во Владивостоке ведется строительство сразу пяти детских садов – двух в микрорайоне Патрокл, а также в Снеговой Пади, на улицах Крыгина и Кипарисовой. В этом году завершены строительные работы в детском саду на ул. Маковского. Все стройки социально значимых объектов – на особом контроле главы города Олега ГУМЕНЮКА. В ходе еженедельных инспекций идет проверка качества и выполнения графиков работ.
На фото: Главе администрации Владивостока Олегу Гуменюку не привыкать открывать новые детсады.
Фото vlc.ru
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- На острове Русском построят новый детсад
- До 20 семей переселят из аварийного жилья до конца года в Артеме
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- Федералы вновь распродают Патрокл
- Умереть - не лечь
- Во Владивостоке на улице Маковского кипит работа
- Новоселья в Приморье стали случаться чаще
- В Приморье резидент ТОР "Надеждинская" возвел 50% запланированного объема жилья
- Во Владивостоке введен в эксплуатацию первый долгострой в Снеговой Пади
- Новоселье со всем необходимым
Новости раздела
- Бронируйте, столик будет
- АО "ННК" приступило к производству бункерного топлива с серой менее 0,1%
- Коррупцию можно остановить
- На острове Русском построят новый детсад
- Почта России приглашает на бесплатный вебинар в сфере логистики
- Корейские инвесторы присматривают еще один участок ТОР "Надеждинская" в Приморье
- "Ростелеком" призывает жителей Приморья быть бдительными
- Находка присоединилась к "Чистому океану"
- До 20 семей переселят из аварийного жилья до конца года в Артеме
- Во Владивостоке остановки и общественные пространства обрабатывают спецсредствами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока не возобновит международные рейсы с 1 августа
- В Приморье японцы могут построить новый завод за 20 миллионов долларов
- Больницы Приморья нуждаются в "свежей крови"
- Попавшую в беду рысь отмыли от битума в Центре реабилитации "Тигр" в Приморье
- Приморье или Хабаровский край: Мировой лидер выбирает территорию
- Впервые на реабилитации в Центре "Тигр" в Приморье находится японский журавль
- Сдать старые автопокрышки в столице Приморья можно бесплатно целую неделю
- Во Владивостоке сносится большой санаторий
- Врио Дегтярев пообещал лично проверить инфекционные госпитали Хабаровского края
- В Приморье более 200 человек строят средневековую ферму