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На острове Русском построят новый детсад

28 Июля 2020, 08:40 | Приморье

Во Владивостоке приступают к проектированию и строительству детского сада на 350 мест в поселке Аякс на острове Русском

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 17 групп, включая ясельную. В нем будет бассейн, музыкальный и спортивный залы, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда. В каждой группе предусмотрены  раздевалка, игровая комната, спальня, буфет, санузел, а на участке – своя площадка с игровым и спортивным оборудованием и теневыми навесами.

Подряд на проектирование и строительство детского сада выиграло ООО «Ремонтно-строительная компания КФК». После заключения контракта подрядчик приступит к проектированию объекта. Затем проектно-сметная документация должна получить положительное заключение экспертизы, после чего начнется строительство. Стоимость контракта по итогам аукциона составляет 514 млн. рублей. Детсад планируется сдать до конца 2021 года.

Кстати, это первый муниципальный объект во Владивостоке, который будет сдаваться «под ключ» одним подрядчиком. Такой подход призван обеспечить высокое качество и ответственность подрядчика на всех этапах создания объекта.

Напомним, сейчас во Владивостоке ведется строительство сразу пяти детских садов – двух в микрорайоне Патрокл, а также в Снеговой Пади, на улицах Крыгина и Кипарисовой. В этом году завершены строительные работы в детском саду на ул. Маковского. Все стройки социально значимых объектов – на особом контроле главы города Олега ГУМЕНЮКА. В ходе еженедельных инспекций идет проверка качества и выполнения графиков работ.

На фото: Главе администрации Владивостока Олегу Гуменюку не привыкать открывать новые детсады.

Фото vlc.ru

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Русский  строительство  детсад 



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