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Платить за отопление придется в зависимости от этажа

28 Июля 2019, 21:45 | Приморье

В России изменят нормативы платы за центральное отопление

В России изменят нормативы платы за отопление. Их планируют ввести в 2020 году. Как сообщает «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на тех, кто владеет квартирами на нижних этажах зданий – с 1-го по 4-ый. Именно у них могут существенно вырасти платежи.

Как сообщил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, новый норматив хотели ввести еще в 2016 году. Тогда было подготовлено обращение в Правительство России. Однако на переносе сроков введения новшества настоял Минстрой.

Депутат Госдумы считает, что исправить ситуацию можно, если передать  передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда местные власти будут принимать решение сами. В их ведении будет стоять вопрос, насколько целесообразно в конкретной территории вводить поэтажный порядок расчёта оплаты подачи тепла в здания.

В настоящее время в Приморье ведется опрессовывание батарей центрального отопления.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: тарифы  жкх  отопление 



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Комментарии

  • Не толерантный06:59, 29.07.2019#

    Я всегда знал, что депутаты не дружат со здравым смыслом. Но вот что бы они перестали дружить с законами физики, это конечно новшество. И как теперь уважать этих представителей власти, если они в открытую издеваются над населением России?

  • Ёж08:08, 29.07.2019#

    Законами физики это не объяснить. Богатые живут повыше или в особняках, а с бедных нужно содрать побольше.

  • Анатолий Новиков08:18, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:18, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:18, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:18, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:19, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:19, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:19, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:19, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:19, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:19, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:19, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:19, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:20, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:20, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:20, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:20, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:20, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

  • Анатолий Новиков08:20, 29.07.2019#

    вы что совсем одурели я на пенсии и получаю 10 половина зимой уходит на жкх . а вы еще поднять хотите . батареи зимой еле теплые за что платить что 1 что 9 одинаково в квартирах . вы геноцид делаете . разжирели и отупели там ничего не делая вас в наши условия посадить надо итак все завышено а отопление завышено раза в 2 вам что денег все мало Путин не делай этого война начнется и между жителями и управляйке достанется . вы что уже совсем с ума сошли.

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