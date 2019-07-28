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Платить за отопление придется в зависимости от этажа дома
В России изменят нормативы платы за отопление. Их планируют ввести в 2020 году. Как сообщает «Парламентская газета», основная нагрузка ляжет на тех, кто владеет квартирами на нижних этажах зданий – с 1-го по 4-ый. Именно у них могут существенно вырасти платежи.
Как сообщил член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, новый норматив хотели ввести еще в 2016 году. Тогда было подготовлено обращение в Правительство России. Однако на переносе сроков введения новшества настоял Минстрой.
Депутат Госдумы считает, что исправить ситуацию можно, если передать передача полномочий по вводу нового норматива регионам. Тогда местные власти будут принимать решение сами. В их ведении будет стоять вопрос, насколько целесообразно в конкретной территории вводить поэтажный порядок расчёта оплаты подачи тепла в здания.
В настоящее время в Приморье ведется опрессовывание батарей центрального отопления.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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