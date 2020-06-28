Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Консервация мусоропроводов нарушает права собственников жилья
Инициатива по тотальной консервации мусоропроводов в многоквартирных домах является нарушением прав собственников и может привести к неудобству жителей, сообщила «Интерфаксу» директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана РАЗВОРОТНЕВА.
Ранее газета «Известия» сообщила, что к Минстрою обратились с инициативой законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах. Письмо направили представители ОП РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества.
«Отношусь плохо к такой инициативе, потому что в соответствии с Жилищным кодексом, распоряжение и использование общего имущества, к которому, в том числе, относится мусоропровод, является прерогативой собственников многоквартирного дома, они ей более или менее успешно пользуются», - сказала Разворотнева.
Она добавила, что есть масса домов, жители которых считают удобным использование мусоропроводов, они содержатся в нормальных условиях и не вызывают беспокойства. Поэтому для них консервация мусоропровода может принести ряд неудобств.
«Поэтому такие инициативы недопустимы. У нас вообще в последнее время идет наступление на права собственников, на использование и распоряжение общим имуществом. То есть дома, где по проекту имелись подвалы, колясочные, лифтовые для общего пользования жителей, в дальнейшем оказываются в использовании муниципалитетов или продаются», - подчеркнула эксперт.
Новости партнеров
Новости тематики
- Консервация мусоропроводов нарушает права собственников жилья
- Прогноз сбылся: Зоны подтоплений во Владивостоке взяты под особый контроль
- Заразе не дают "зайти" в подъезды
- Еще один мусоросортировочный комплекс запустят в Приморье в июле
- Двухмесячник чистоты прошел без субботника
- Его Величество Мусор
- Пять скверов реконструируют во Владивостоке
- Прокурор поставил мусорщикам укол
- Во Владивостоке стартовал второй этап гидравлических испытаний
- Мусорщики напрашиваются на зачистку
Новости раздела
- Консервация мусоропроводов нарушает права собственников жилья
- Дноуглубительными работами в новом порту в Приморье займутся китайцы
- Полезная связь
- Порты: экологическая повестка дня
- Летний отдых в режиме брони
- Выходим на работу: антикризисный план
- Прогноз сбылся: Зоны подтоплений во Владивостоке взяты под особый контроль
- В Приморье цена на молодой картофель взлетела до небывалых высот
- "Долю" в Патрокле отдали Краснодару, обойдя Дарькина
- Около 90 гостиниц, выполнивших санитарные требования, возобновляют работу в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Спасение с курорта
- В регионе увеличится количество лабораторий, тестирующих на COVID-19
- "Ужас! Там же рядом дети ходят"
- В крае продолжается масштабная дезинфекция
- Путин выступит с телеобращением перед россиянами
- "Либералы критикуют парад Победы ежегодно, с усердием, похожим на ненависть..."
- "Отмена ВЭФ – повод задуматься"
- В столице края хотят построить пять башен
- "Аэрофлот" вновь начал продавать дешевые билеты из Владивостока в Москву
- В Китае заинтересовались мнением жителей Владивостока