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Консервация мусоропроводов нарушает права собственников жилья

28 Июня 2020, 12:40 | Приморье

Инициатива по тотальной консервации мусоропроводов в многоквартирных домах является нарушением прав собственников и может привести к неудобству жителей, сообщила «Интерфаксу» директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана РАЗВОРОТНЕВА.

Ранее газета «Известия» сообщила, что к Минстрою обратились с инициативой законсервировать мусоропроводы в многоквартирных домах. Письмо направили представители ОП РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества.

«Отношусь плохо к такой инициативе, потому что в соответствии с Жилищным кодексом, распоряжение и использование общего имущества, к которому, в том числе, относится мусоропровод, является прерогативой собственников многоквартирного дома, они ей более или менее успешно пользуются», - сказала Разворотнева.

Она добавила, что есть масса домов, жители которых считают удобным использование мусоропроводов, они содержатся в нормальных условиях и не вызывают беспокойства. Поэтому для них консервация мусоропровода может принести ряд неудобств.

«Поэтому такие инициативы недопустимы. У нас вообще в последнее время идет наступление на права собственников, на использование и распоряжение общим имуществом. То есть дома, где по проекту имелись подвалы, колясочные, лифтовые для общего пользования жителей, в дальнейшем оказываются в использовании муниципалитетов или продаются», - подчеркнула эксперт.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 
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Теги: жкх  консервация  мусоропровод 



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