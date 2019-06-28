Ко дню города ННК приготовила подарки для горожан и гостей столицы Приморья

Группа компаний ННК приглашает детей и взрослых посетить «Детский городок»

В последние июньские выходные отметит свой 159-й день рождения город Владивосток. Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, начнутся с церемонии возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акваторию залива Петра Великого.

Группа компаний ННК, сеть автозаправок которой расположена на Дальнем Востоке, также присоединилась к поздравлениям горожан и приглашает детей и взрослых посетить «Детский городок» - площадка будет работать на центральной площади в субботу.

Для детей будет организована зона «мини-АЗС». После прохождения маршрута с соблюдением всех правил дорожного движения маленькие автомобилисты получат полезный подарок.

«Мы старались соединить полезное с приятным. Дети узнают правила дорожного движения в игровой форме и получают специальный светоотражающий значок, фликер, который сделает их более видимыми в городе в темное время суток. Это уже стало доброй традицией во всех регионах нашего присутствия. Совсем недавно мы дарили такие же полезные подарки на дне города детишкам Хабаровска» - прокомментировали в компании.

Тематическая площадка «Бренд-амбассадоры ННК» позволит горожанам на некоторое время почувствовать себя дизайнерами и сотворить свою собственную футболку. Для этого участникам выдается базовая белая футболка с логотипом ННК и предлагается дополнить ее собственным уникальным дизайном.

Разрисовать футболку в своем вкусе можно с помощью специальных красок по текстилю и трафаретов от сети АЗС ННК. Такая «фирменная» вещь станет, безусловно, приятным подарком не только для каждого жителя города, но и для любого из многочисленных гостей.

Интеллектуалы смогут испытать эрудицию в викторине от ННК. Ответив на самые сложные и каверзные вопросы, выиграть приятный сувенир.

В расположенной рядом фотозоне все желающие смогут сфотографироваться, а те посетители, кто выложат фото в соцсети под хэштэгом #день_города_вместе_с_ннк и покажут аниматорам, также получат призы.

А «заправиться» со вкусом можно в кофе-зоне, где будет организована и торговля фирменными хот-догами, которые так успели полюбить клиенты АЗС ННК.

Праздничные мероприятия будут продолжаться по всему городу на разных площадках в течение всего дня. А вечером, на Русском острове и в поселке Трудовом, небо раскрасится праздничным салютом.