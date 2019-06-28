Cливки на китайский вкус

Молочный проект российской финансово-промышленной группы АФК «Система», озвученный на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), на поверку оказался частично китайским. По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», партнером москвичей выступит китайская компания Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd, уже предпринимавшая попытку реализовать проект в Приморье собственными силами, но столкнувшаяся с рядом проблем при его проработке.

Объем инвестиций в проект оценивается в 10 млрд рублей, китайцы ранее говорили о готовности потратить $302 млн (около 19 млрд рублей).

«Вчера (5 июня) было подписано предварительное соглашение с китайской стороной в присутствии руководителей государств о создании молочного кластера на территории Приморского края. Документ трехсторонний, присоединилось еще Агентство по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке. Проект очень серьезный, масштабный. Такого в аграрном секторе еще не было», – сообщил председатель совета директоров агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Али УЗДЕНОВ на полях ПМЭФ.

Стороны готовы создать в Приморье совместное предприятие по строительству молочно-товарных ферм. В последующем планируется производство около 500 тыс. тонн молока с расчетом и на экспорт в Китай.

«Мы заинтересованы в создании подобных молочных производств. Это гарантия занятости населения, оборота сельхозземель, выпуска продукта с добавленной стоимостью и, конечно, экспортная составляющая. Очень важно, что рядом есть рынок сбыта и есть поддержка со стороны глав государств. Готовы поддержать проект», – заявил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», АО агрохолдинг «Степь» (Ростов-на-Дону, входит в АФК «Система») в марте учредило во Владивостоке ООО «Степь х молоко» («Step Kh Moloko»). Уставный капитал новой компании -10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Генеральным директором компании является Никита МЕЛЬНИКОВ, который также возглавляет ЗАО «Комсомольский» (Москва, принадлежит АФК «Система»).

Досье "Золотого Рога": Агрохолдинг «Степь» развивает бизнес по пяти ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, овощеводство и трейдинг сельскохозяйственной продукции. Основные активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и Карачаево-Черкесии. В 2018 году компания увеличила консолидированную выручку в 2,3 раза - до 24,023 млрд рублей с 10,2 млрд рублей в 2017 году. АФК «Система» планирует вывести «Степь» на биржу, а до IPO хочет нарастить масштаб ее бизнеса.

По словам г-на Узденова, основный вопрос, который остается нерешенным – земля, которая сможет обеспечивать качественными кормами фермы. Их на территории планируется создать 15, каждая из которых рассчитана на 3 тыс. голов.

Отметим, что еще в феврале Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) меморандум о реализации проекта по запуску животноводческих комплексов в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Михайловский».

Согласно документу, в ТОР будет реализован инвестпроект по строительству животноводческих комплексов на 50 тыс. голов крупного рогатого скота, развитию кормовой базы (50 тыс. гектаров) и производству 500 тонн молока в сутки.

Китайская сторона уже вложила в начальную стадию проекта $18,3 млн. Выделенные средства были направлены на строительство фермы, приобретение 60 единиц техники и крупного рогатого скота, а также аренду земли.

Новое предприятие размещается на базе бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Комсомолец» в Хорольском районе.

В рамках проекта предполагается создание более 2 тыс. рабочих мест, из которых только 300 займут китайские специалисты.

Досье "Золотого Рога": Zhong Ding Dairy Farming Co., Ltd входит в пятерку крупнейших производителей молока в КНР. По состоянию на июнь 2017 года под управлением компании находится 103 животноводческих комплекса (более 100 тыс. голов крупного рогатого скота). Холдинг развивает собственные фермы, а также предлагает услуги управления другим малым и средним молочным фермерским хозяйствам, включая централизованное управление, доступ к современным технологиям, систему закупок, каналы сбыта и маркетинга.

На фото: Приморские буренки замычат на китайском.

Фото автора