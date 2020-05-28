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Предприниматели Приморья реструктурировали долги на 6 млрд рублей
C конца марта по 20 мая представители малого и среднего бизнеса Приморья подали почти 1,5 тыс. заявок на реструктуризацию задолженности и получение кредитных каникул в рамках мер поддержки в период пандемии. Банки уже одобрили более тысячи обращений, фактически реструктурировали 858 кредитов общим объёмом около 6 млрд рублей.
Отказано предпринимателям в 353 случаях. На рассмотрении у банков находятся ещё 85 обращений от МСП Приморья.
Заявки на получение кредитных каникул в соответствии с законом 106-ФЗ составили 72% от общего числа обращений по реструктуризации кредитов в крае. Уже рассмотрены 987 требований, положительное заключение получили 74% из них. По собственным программам реструктуризации банки также одобрили три четверти обработанных заявок.
«Банк имеет право отказать в предоставлении кредитных каникул, если деятельность предприятия не включена в перечень наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей. В этом случае кредитор может предложить реструктуризацию долга на своих условиях», — отметил заместитель начальника Дальневосточного главного управления Банка России Денис Давыдов.
Предприниматель, получивший отказ в предоставлении кредитных каникул и не согласный с решением банка, может обратиться за помощью в региональные фонды поддержки предпринимательства и деловые объединения, а также подать жалобу в Банк России.
Сообщить о проблемах, возникших при оформлении каникул или других мер поддержки бизнеса, можно, пройдя опрос Дальневосточного ГУ Банка России и Уполномоченного по защите прав предпринимателей.
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