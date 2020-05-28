Бизнес-миссии уходят в онлайн

Проведение международных переговоров и бизнес-миссий в онлайн-формате, направленных на развитие экспорта, будет продолжено и после снятия ограничений на зарубежные поездки, введенные из-за ситуации с COVID-19, сообщил генеральный директор центра «Мой бизнес» Приморского края Евгений НИКИФОРОВ.



«С начала года в связи с пандемией более 500 международных мероприятий, которые традиционно проводились, были отменены по всему миру. Встал вопрос, как презентовать продукцию, реализовывать цели, установленные национальным проектом», - приводит агентство "Интерфакс - Дальний Воссток" слова Никифорова на вебинар-марафоне «Мой бизнес», проходившем онлайн.



Региональный центр «Мой бизнес» начал проводить переговоры в формате видеоконференции еще в начале года, что позволило наработать практику. За последний месяц проведен ряд переговоров приморских предпринимателей с потенциальными зарубежными партнерами. В том числе - о поставках меда и дикоросов на рынки США, Северной Америки, рыбопродукции на рынок КНР, поставках меда в Индию и Гонконг.



С 20 апреля по 20 мая проведено шесть таких мероприятий, более 70 участников. «Тогда как ранее мы организовывали не более одной бизнес-миссии или выставки в месяц, теряли массу времени и денег на проезд, проживание. Эффективность метода взаимодействия по видеоконференцсвязи налицо», - пояснил Никифоров.



В ближайших планах - онлайн-переговоры о поставках продуктов питания, пилометариалов, сельхозпродукции с потенциальными партнерами из КНР, Японии, Узбекистана.



«Переговоры в формате видеоконференции позволяют предпринимателям сэкономить время и деньги. Сейчас для переговоров нет необходимости выезжать, нет затрат для участников, подключиться можно из любой точки. Процесс стал дешевле, качественнее, быстрее, эффективнее. Мы будет наращивать переговоры в этом формате и после снятия ограничений», - сказал Никифоров.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.