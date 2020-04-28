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Защитный навес над портом "Терминал Астафьева" будут монтировать приморские специалисты
Металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу
«Терминал Астафьева» подписал соглашения по закладке фундамента защитных конструкций над зоной выгрузки. Строительство начнется в середине мая. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении президента РФ Владимира ПУТИНА о переходе на защищенный тип перевалки угля.
В подписании приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ, руководство компаний «Т-Строй», «АТР-Строй» и «Альпар-Плюс».
Как отметил вице-премьер краевого правительства, поручение президента РФ о переходе на технологии защищенной перевалки находится на постоянном контроле губернатора Приморского края.
«Мы видим, как с 2017 года «Терминал Астафьева» четко и последовательно выполнял поставленные требования, которые в конечном итоге приводят к появлению у нас в Приморском крае порта с защищенной перевалкой. Это серьезная большая стройка, работы на которой продолжаются и в это непростое для бизнеса и людей время. Важно, что участвовать в проекте будут приморские компании, а это – рабочие места для жителей края», - подчеркнул Константин Шестаков.
Как сообщили специалисты, подписано три договора: на бурение свайного основания под фундаменты, на возведение железобетонных конструкций и на возведение металлических конструкций.
«Мы приступаем к финальной стадии перехода на защищенную перевалку – стадию строительства навеса над зоной выгрузки. Договоры заключены с приморскими подрядчиками, что особенно важно для экономики края в это непростое время. Это компании с большим опытом успешно завершенных проектов, в частности, на «Терминале Астафьева». Ранее они возводили пылеветрозащитные экраны, монтировали конвейер закрытого типа, участвуют в строительстве ремонтно-механических мастерских», - рассказал генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.
Строительные работы начнутся с бурения свайного основания под фундаменты опор, будет выполнено 12 фундаментов. Далее строители возведут железобетонные конструкции высотой 11 метров. Каждая опора будет иметь площадь 9 квадратных метров и по прочности соответствовать опорам мостов. В завершение строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.
– Конструкции, которые будем возводить на «Терминале Астафьева», они аналогичны тем, которые возводили на мостовых сооружениях. Также будет специальная опалубка, которую также используем при строительстве мостов. Опыт у нас есть, но в таком проекте по строительству крытого терминала участвуем впервые. Это очень интересно и уникально, - дополнил исполнительный директор ООО «АТР-Строй» Максим ЯКОВЛЕВ.
Отметим, что металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина. «Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» - это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion, и прочие мероприятия», - рассказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.
В результате проведенных мер достигнуто устойчивое снижение концентраций взвешенных веществ, пыли каменного угля в воздухе населенных мест на границе санитарно-защитной зоны, подтверждаемое производственным лабораторным контролем, данными социально-гигиенического мониторинга и, что самое главное, снижением количества жалоб от населения.
На фото: В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов и представители подрядных организаций.
Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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