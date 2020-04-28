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Защитный навес над портом "Терминал Астафьева" будут монтировать приморские специалисты

28 Апреля 2020, 11:42 | Приморье

Металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу


«Терминал Астафьева» подписал соглашения по закладке фундамента защитных конструкций над зоной выгрузки. Строительство начнется в середине мая. Тем самым предприятие первым из портов Находки выполняет все требования в поручении президента РФ Владимира ПУТИНА о переходе на защищенный тип перевалки угля.

В подписании приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края Константин ШЕСТАКОВ, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ, руководство компаний «Т-Строй», «АТР-Строй» и «Альпар-Плюс».

Как отметил вице-премьер краевого правительства, поручение президента РФ о переходе на технологии защищенной перевалки находится на постоянном контроле губернатора Приморского края.

 


 



«Мы видим, как с 2017 года «Терминал Астафьева» четко и последовательно выполнял поставленные требования, которые в конечном итоге приводят к появлению у нас в Приморском крае порта с защищенной перевалкой. Это серьезная большая стройка, работы на которой продолжаются и в это непростое для бизнеса и людей время. Важно, что участвовать в проекте будут приморские компании, а это – рабочие места для жителей края», - подчеркнул Константин Шестаков.

Как сообщили специалисты, подписано три договора: на бурение свайного основания под фундаменты, на возведение железобетонных конструкций и на возведение металлических конструкций.

 


 


«Мы приступаем к финальной стадии перехода на защищенную перевалку – стадию строительства навеса над зоной выгрузки. Договоры заключены с приморскими подрядчиками, что особенно важно для экономики края в это непростое время. Это компании с большим опытом успешно завершенных проектов, в частности, на «Терминале Астафьева». Ранее они возводили пылеветрозащитные экраны, монтировали конвейер закрытого типа, участвуют в строительстве ремонтно-механических мастерских», - рассказал генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов.

 


 


Строительные работы начнутся с бурения свайного основания под фундаменты опор, будет выполнено 12 фундаментов. Далее строители возведут железобетонные конструкции высотой 11 метров. Каждая опора будет иметь площадь 9 квадратных метров и по прочности соответствовать опорам мостов. В завершение строители приступят к монтажу металлических конструкций навеса, чья максимальная высота составит около 39 метров.

– Конструкции, которые будем возводить на «Терминале Астафьева», они аналогичны тем, которые возводили на мостовых сооружениях. Также будет специальная опалубка, которую также используем при строительстве мостов. Опыт у нас есть, но в таком проекте по строительству крытого терминала участвуем впервые. Это очень интересно и уникально, - дополнил исполнительный директор ООО «АТР-Строй» Максим ЯКОВЛЕВ.

Отметим, что металлические конструкции произведены испанской компанией Gaptek по индивидуальному заказу «Терминала Астафьева». Проектировщики учли суровые приморские погодные условия, с тем, чтобы конструкция выдержала и ветровую, и дождевую нагрузку. В «Терминале Астафьева» тщательно изучили подобные практики в портах ближайших соседей, Японии и Кореи, схожих с Приморьем по климату. Поэтому ранее здесь уже была установлена конвейерная линия закрытого типа, исключающая контакт угля при перемещении его по территории. Также при погрузке угля в трюм судна используется телескопическая погрузочная машина. «Монтаж крытого навеса на «Терминале Астафьева» - это следующий шаг по переходу на закрытую перевалку угля. В числе мер по пылеподавлению, уже успешно внедренных на предприятии, стоит отметить двухуровневый контур пылеветрозащитных экранов, постоянная работа двух десятков снежных пушек и пылесборной машины Centurion, и прочие мероприятия», - рассказал исполнительный директор ОАО «Терминал Астафьева» Александр ГАНИН.

В результате проведенных мер достигнуто устойчивое снижение концентраций взвешенных веществ, пыли каменного угля в воздухе населенных мест на границе санитарно-защитной зоны, подтверждаемое производственным лабораторным контролем, данными социально-гигиенического мониторинга и, что самое главное, снижением количества жалоб от населения.

На фото: В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов и представители подрядных организаций.


Сергей КУЗЬМИН.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: экология  Терминал Астафьева  уголь 



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