"Если всё плохо - объявляйте ЧС!"

Приморский бизнес недоволен поддержкой федеральных и прочих властей в условиях разгула коронавируса, некоторые предприниматели и вовсе не стесняются в своих оценках и выражениях…

Прямое телеобращение президента России Владимира ПУТИНА 25 марта стало неожиданностью для российской общественности. Дополнительный список мер для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях карантина предприниматели и представители региональный власти восприняли неоднозначно. Ранее, кабинет министров и Центробанк опубликовали совместное заявление о мерах по обеспечению устойчивости экономики в условиях борьбы с коронавирусом. На все эти цели государство направляет до 300 миллиардов рублей.

Даже, казалось бы, еще вчера крепкие игроки в своих рыночных нишах, сегодня вынуждены оптимизировать свой бизнес.



Свое мнение об эффективности мер поддержки российскому бизнесу и обществу высказали приморские эксперты.

Генеральный директор ООО «Минерал-1» (ювелирные магазины «Золотой Ажур») Надежда ТКАЧЕНКО:

- Я бы назвала меры поддержки малого и среднего бизнеса антимерами. Давайте рассуждать здраво. Президент ввел нерабочую неделю за счет работодателей. Возникает только один вопрос - где взять деньги на оплату этой зарплаты, когда малый и средний бизнес априори не имеет собственных оборотных средств? Из каких «доходов» платить все страховые взносы, оплачивать отчисления в пенсионный фонд, делать налоговые отчисления?! В апреле наступило время оплаты ЕНВД. Откуда изыскивать деньги?

Далее. Что такое отсрочка по всем налогам на шесть месяцев? Это Дамоклов меч для бизнеса, который уже сейчас скорее мертв, чем жив! После этой отсрочки оставшиеся в живых должны будут шкуру с себя снять, чтобы компенсировать полгода налоговых каникул! Все эти меры поддержки - какая-то фикция. Особенно хорошо это просматривается на фоне других цивилизованных стран. Например, британское правительство оплачивает предприятиям до 80% заработных плат сотрудникам, лишь бы только их не увольняли. Американский президент вообще освободил бизнес от налогов на три месяца, до нормализации ситуации с коронавирусом. Франция, Италия, чтобы не убить бизнес в это кризисное время, снижают аренду, минимизируют налоги. Что происходит у нас? Закрываются предприятия, торговые центры. Вообще, в этом году обанкротятся тысячи предпринимателей по всей России, а нас «успокаивают» налоговой отсрочкой! В частности, что касается Приморского края, очень возмущает политика региональных властей, которые в мерах поддержки отнеслись к бизнесу выборочно. Сегодня от закрытия границ, коронавируса, самоизоляции страдают все отрасли экономики, и странно не понимать, что в такой критической ситуации помощь требуется всем без исключения!

Руководитель промышленного комитета Приморского регионального отделения «Деловой России», финансовый директор ООО «Примполимер» Алексей ДЕШПЕТ:

- На региональном уровне ЗС ПК одобрило снижение налоговых ставок по трем региональным налогам для предприятий сухопутного пассажирского транспорта, спортивных и культурных организаций, гостиниц, ресторанов и кафе, туристических агентств и компаний.

Президент пообещал снижение социальных взносов с 30 до 15% для всех субъектов МСП. Отсрочку по оплате налогов.

Если говорить о региональных мерах поддержки – конечно, спасибо за быструю реакцию, но как может снижение налогов на доход помочь бизнесу, у которого проблемы по причине отсутствия этого самого дохода?

Рестораторам помогать нужно со снижением постоянных затрат, а это в первую очередь арендные платежи. Объявите ситуацию официально форсмажором и предоставьте арендаторам маневр для переговоров с арендодателем.

Следующая по значимости статья затрат – фонд оплаты труда. Как соблюсти трудовое законодательство, сохранить коллектив и не разориться? Снижение взносов с 30 до 15 % - это неплохо. Но почему нельзя полностью отменить налоги и сборы с зарплаты на полгода?

Отсрочка на полгода по оплате налогов – это продление агонии. Если нечем платить налоги сейчас, откуда возьмутся средства на оплату через полгода?

Карантин за счет работодателя – это конкретный удар по бизнесу. Тем, кто уже закрылся или перешел на удаленку, - по сути все равно. А если компания работает и производит товары или услуги ежедневно? Кто возместит клиенту не поставленный товар или услуги? Почему работодатель должен принять на убытки 25% месячного ФОТ? По какой причине такие самоизолирующие меры? Если все плохо – объявляйте ЧС с вытекающими последствиями! Если все не так плохо - зачем в приказном порядке останавливать то, что еще работает?

Государство должно создавать условия, при которых бизнес сможет существовать и, в том числе, в условиях изменения рыночной ситуации. Декларированная после кризиса 2014 года программа импортозамещения осталась несбывшейся мечтой. В стране не производят ни самолетов, ни одноразовых масок. И в кризисной ситуации авиакомпании - первыми в очереди на дотации, так как лизинговые платежи за самолеты надо платить в валюте.

Какие меры хотелось бы увидеть со стороны правительства?

Главное - стабилизировать курс национальной валюты. Ни в коем случае не допустить повышения ключевой ставки, так как это приведет к банкротству большинство бизнесов, использующих кредитные ресурсы.

Гарантировать выполнение федеральных целевых программ, так как это спрос, поддерживающий целые отрасли региональных экономик.

Приморский край должен обратить внимание на действующий бизнес и перестать надеяться на инвесторов ТОР/СПВ и туристическую отрасль.

Инфраструктура Приморского края в плачевном состоянии, от канализации и дорог до гидротехнических сооружений.

А строительная отрасль находится с «докризисных» времен в кризисном состоянии! На всех этапах – от постановки задач до строительства объекта - проблемы. Нет специалистов в администрациях, способных оценить проблему и подготовить техническое задание, в регионе нет проектировщиков, нет экспертов, нет строителей! Законодательное обеспечение бюджетного финансирования строительства объектов требует ревизии.

И это в условиях «падающих мостов» и готовности федерального бюджета тратить огромные деньги на восстановление инфраструктуры.

Что нужно сделать? Создать условия для возрождения отрасли проектирования. Это специалисты, оборудование и программное обеспечение. Компенсировать затраты на программное обеспечение 100%, на оборудование - 50%. Нужно предоставлять льготную ипотеку 2% для специалистов-проектировщиков, переехавших в Приморский край, компенсировать затраты на наставничество. Деньгами, а не «корпорациями по развитию»!

Строительным компаниям – компенсация процентов по лизинговым платежам за технику и оборудование, целевые кредиты на оборотные средства под контракты на строительство и компенсация процентов по таким кредитам.

Производителям стройматериалов – компенсация процентов по лизингу и кредитам. Нужна региональная целевая программа поддержки и развития строительной отрасли.

Все инвестиции в поддержку строительной отрасли вернутся в виде налогов с нового строительства, без учета эффекта от повышения уровня жизни на территории!

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Директор Азиатско-Тихоокеанского Института миграционных процессов (г. Владивосток), ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий АВДЕЕВ:

- Сейчас мы все являемся свидетелями крушения системы капиталистических отношений. Лучше всего эту ситуацию смогли бы оценить классики марксизма-ленинизма. «Призрак бродит» теперь уже не только по Европе, но по всему миру. Лучшее доказательство тому - как справились в Китае, и как беспомощны так называемые ведущие страны мира перед рукотворным микробом. «Загнивающий» Запад, о котором долго говорили теоретики, а мы не верили и с вожделением «принюхивались», завершает свой исторический путь, и важно понять, что происходит, и что делать. Индикатор происходящего слома – все чаще звучащая идея о национализации хозяйственных структур.

На мой взгляд, эту ситуацию достаточно точно оценивает наш президент, во всяком случае, все то, о чем он говорит и что делает, укладывается в логику происходящего. Остается только, чтобы его сигналы были правильно поняты исполнителями на всех уровнях власти, предпринимателями, гражданами. От того, насколько усилия каждого будут встроены в направление, заданное главой государства, тем лучше будет и каждому лично, и обществу в целом. Наши соседи доказывают эффективность согласованных, совместных действий. Только бы те, кто думает, что их спасут накопленные богатства, осознали, что, если даже они себя видят на круизном лайнере вдали от берега, рано или поздно вернутся в порт, но гарантировать им благополучие будет некому.

И нефть, и валютные котировки, и многое другое не сегодня-завтра встанут на место, при этом тем, кто излишне запасся туалетной бумагой, она, конечно, не пропадет, может, станет неловко за свою «стратегическую прозорливость», а вот излишки гречки придется скормить воробьям.

Если же думать о будущем страны, то для Дальнего Востока, для Приморья, Владивостока – это шанс реально стать передним краем интеграционного взаимодействия с азиатскими странами на принципиально иной основе. Не в старом формате: продай лес – купи мебель, а в тех сферах, где наш национальный приоритет неоспорим, а в результатах такой деятельности заинтересованы многие страны. Разумеется, переход от товарно-денежных отношений к организации совместной деятельности - процесс длительный, не на одно десятилетие, доверительные отношения взамен конкуренции в один день не построить, но начинать с чего-то надо. Это и совместные космические программы, и программы освоения Мирового океана, и атомная энергетика, образование, здравоохранение, можно вести поиск со-работничества в других областях. И этим нужно воспользоваться сегодня. Не по команде сверху, а в результате местной инициативы, обсуждения на разных площадках: в академических институтах и студенческих аудиториях, в бизнес-сообществах и общественных центрах. Нужно самим понять и другим объяснять, готовить предложения для очередного Восточного экономического форума и в Концепцию экономического форума Шанхайской организации сотрудничества.

«Времена не выбирают, в них живут и умирают». Как в песне, а песня - из жизни. И сколько ни пытайся напряженно думать о курсе доллара или цене на нефть, сколько бы нас ни призывали чаще мыть руки или ни учили в домашних условиях делать защитные маски, панику можно преодолеть только одним способом - спокойной и мудрой совместной работой на будущее, в котором жить нашим детям и внукам.

Владелец турфирмы «Катюша» и директор «Музея трепанга» (Владивосток) Дмитрий ПАВЛОВ:

- Про меры поддержки правительства говорить сейчас сложно, потому что все еще на стадии разговоров. Но главное, что работа ведётся и желание государства помочь бизнесу отрицать невозможно. Хотя бы взять возможность кредитования за 1,5% от микрокредитной компании Приморского края.

Для турфирм - отмена оплат обязательных взносов «турпомощь» (для компаний, занимающихся выездным туризмом). В «Опоре России» мы создали рабочую группу по взаимодействию с правительством и внесению предложений по поддержке государства. В нее вошли туристические, транспортные компании, отельеры и рестораторы.

Меры поддержки озвучены, но окончательно ещё не определены, находятся в разработке. Главное, что диалог ведётся, и в этот достаточно сложный период в стране и мире бизнес и власть - на одной стороне. Только сплотившись, мы преодолеем этот кризис.

Кандидат экономических наук, финансовый консультант Максим КРИВЕЛЕВИЧ:

- Интересная складывается ситуация. У налогоплательщиков забирают 300 млрд рублей и начинают их «осваивать», создавая неравные конкурентные условия для бизнеса. По типу «одному дают в руки автомат, а другой идет в бой с игрушечным пистолетом». А ведь, как сказала знаменитая Маргарет ТЭТЧЕР, нет понятия «государственные деньги», есть понятие «деньги налогоплательщиков». Количество безработных с такой господдержкой будет больше, чем в ее отсутствие. Понятно, что в условиях перераспределения денег поддержку получат те, кто имеет возможность грамотно пролоббировать свои интересы - это крупные компании. Возникший сегодня ажиотажный спрос, когда люди делают незапланированные покупки, падение рубля, удорожание топлива, усложняют населению жизнь. Хотя, казалось бы, куда уж хуже. И вот в этих условиях государство создает ситуацию, при которой одним помогает, а другие выживайте, как умеете.

На самом деле, лучшей формой поддержки стало бы освобождение микро- и малого бизнеса от налогов. Ведь маленькие предприятия пострадают больше всего. Какой-нибудь «АвтоВаз» и без господдержки любой кризис переживет, а вот микробизнесу каждая копейка важна. Помощь нужна предпринимателям, у которых нет запаса прочности. Крупные спасутся сами. Единственный способ, который выводил из кризиса страны в мировой истории, - поддержка малого и микробизнеса.

Председатель Приморской организации профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» Марина СЕМЕНОВА:

- Трудно представить, что отсрочка налогов для МСБ на 6 месяцев станет серьезным подспорьем для бизнеса. Понятно, что ситуация с коронавирусной инфекцией будет со временем купирована, но вот последствия самоизоляции устранять придется постепенно. Если говорить о медицинской сфере в Приморье, именно в этом сегменте следует продлить налоговые каникулы до конца года. Что касается приморского бизнеса, финансовые ресурсы у которого уже исчерпаны, ситуация здесь, по крайней мере, в ближайшее время, будет ухудшаться. В этой связи для МСБ налоги стоило бы не только отсрочить, но и снизить, вот это была бы действенная мера.

Не стоит ожидать, что с открытием границ туристический поток восстановится до коронавирусного периода в короткий срок. А ведь бизнес Приморского края на 80% завязан на въездном туризме. Не сможет бизнес восстановиться одномоментно, соответственно, не сможет потянуть налоговую нагрузку из расчета шести месяцев. Конкретные виды поддержки каждой отдельной отрасли необходимы прямо сейчас. Вот пример: один брендовый отель во Владивостоке заселен сегодня только на 10% и с каждым днем несет колоссальные убытки. Руководство уговаривает сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск или согласиться на вынужденную меру - 2/3 оклада. Но дальше уговоров дело не продвигается, принудить людей - это значит нарушить их законные права, а сокращать - дорого и нецелесообразно, да и квалифицированных кадров в регионе - дефицит. Как помочь отельерам, мы пока не понимаем. Среди мер поддержки я также не нашла пункт по компенсации средств на закупки антисептиков. А ведь для тех же отелей, общепита и других отраслей - это дополнительные огромные расходы. Почему никто не задумался о мерах поддержки в части компенсации убытков ТРЦ, кинотеатров, театров и других площадок, которые стоят пустыми из-за принятых мер о запрете скопления народа? Вопросов много.

То же касается внеплановых выходных с сохранением зарплат сотрудникам. Но из каких ресурсов выплачивать данные зарплаты? Программу поддержки предпринимателям необходимо усовершенствовать, расширить и оптимизировать для каждого региона страны. Иначе мелкий средний и микробизнес просто не сможет адаптироваться и выжить в сегодняшней ситуации. Мы намерены добиваться компенсации убытков наиболее пострадавших от кризиса предприятий - отелей, общепита - через Министерство промышленности и торговли Приморского края.

Директор МКУ «Центр развития предпринимательства» Елена НОВГОРОДОВА:

- На сегодняшний день в поддержке со стороны государства в первую очередь нуждаются отели, гостиницы, рестораны и перевозчики, которые ежедневно терпят колоссальные убытки. Как известно, для поддержки МСП правительство расширяет программы льготного кредитования и возможности реструктуризации по приемлемым ставкам. В этой связи хочется отметить, что на территории Приморского края уже действует кредитно-гарантийная поддержка МСП, а также субсидии на развитие бизнеса в рамках муниципальной программы, действующей во Владивостоке.

Конечно, я уверена, что за представленными первыми антикризисными пакетами последуют дальнейшие меры от Правительства РФ. Но, учитывая специфику нашего региона, именно максимальное снятие ограничений и увеличение объёмов и перечня предоставляемых субсидий - это те важные меры, которые дадут необходимый толчок не только для поддержания, но для развития предприятий региона в сложившейся ситуации. В частности, Приморскому краю очень помогли бы расширение отсрочки и частичное снижение налоговой нагрузки на бизнес, а также перенос сроков обязательной маркировки отдельных товаров.

В связи со сложившейся экономической ситуацией целесообразными мерами поддержки в Приморском крае, на наш взгляд, будут:

1.Отмена налоговых сборов за I квартал 2020 года предприятиям сферы гостиничного, ресторанного бизнеса и логистических компаний ввиду зависимости от турпотока и зарубежных рынков, а также падения спроса внутри рынка в сфере обслуживания и гостеприимства.

2.Снижение ключевой ставки ЦБ повлияет на доступность кредитных средств для бизнеса и граждан в регионах; так, снижение ставок по кредитам на ипотеку даст поддержку строительной отрасли, которая является важнейшей в государстве. В этой связи мы приветствуем введение льготной 6,5%-ной ипотеки на покупку строящегося жилья.

3.Снижение ставки отчислений на социальное страхование в период кризиса. Необходимо дать возможность работодателям поддержать граждан высвободившимися средствами вместо имеющейся формы перераспределения финансов посредством взимания налоговых сборов на социальное страхование, что даст гражданам самим распорядиться полученным доходом. Бизнесу сейчас необходимо снижение налоговой нагрузки на срок, необходимый для нормализации обстановки с угрозой массового распространения коронавируса.

Не стоит также забывать, что Приморскому краю требуется первостепенное обеспечение средствами личной гигиены и медицинской защиты (санитайзеры, маски) для специалистов, работающих с гражданами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Разумно также рассмотреть переход их на удаленную работу во избежание контакта с потенциальными источниками переноса болезни.

Анна МАЦОВСКАЯ.



