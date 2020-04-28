Ремонт дорог в городе набирает темпы

С наступлением благоприятных погодных условий и началом работы асфальтовых заводов во Владивостоке приступили к восстановительному ремонту дорог. В первую очередь ремонт будет выполнен на самых проблемных участках. В списке первоочередников – Светланская, Алеутская, Котельникова, Партизанский проспект, Луговая, Иртышская, Русская и многие другие улицы.

В настоящее время ведутся работы по укладке асфальтобетона на Светланской и Алеутской, Котельникова и Печерской. Глава города Олег ГУМЕНЮК, побывавший на месте работ, подчеркнул, что главное – провести все циклы ремонта в максимально сжатые сроки, чтобы доставить автомобилистам минимум неудобств, и напомнил, что требования к подрядным организациям в этом году серьезно ужесточены.

«Устанавливаются сроки каждого вида работ, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, а злостные нарушители будут отстранены от выполнения контрактов и внесены в списки недобросовестных поставщиков. Все работы должны проводиться в соответствии с планом ремонтных работ», – заявил мэр.

С ранней весны работы по грейдированию, подсыпке и нарезке кюветов ведутся на грунтовых дорогах Русского острова. А на минувшей неделе

дорожные службы приступили к приведению в порядок «грунтовок» в Советском районе Владивостока – на Вавилова, Земляничной, Елецкой, Зеленой и Мечникова. Всего же в планах мэрии - около 40 таких адресов в разных районах города.

Пять улиц – Монтажная, Сабанеева, Каплунова, Крыгина и Успенского – будут отремонтированы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ряд магистралей отремонтируют на средства, выделенные Минэкономразвития. Все дорожные работы в краевом центре должны завершиться до конца октября.

В планах городской администрации на этот год - дорожный ремонт более чем по 60 адресам. Это не только основные улицы, но и межквартальные дороги, проезды к жилым домам, придомовые территории, проезды к медучреждениям, школам и детским садам.

Снятие старого покрытие, устройство основания, установка бортовых камней для укладки новой дорожной одежды ведется на Сахалинской, Часовитина, Ильичева, Верхнепортовой, Карбышева, Шошина, Фадеева, Жигура, Нейбута и другим адресам.

Попутно с восстановительным ремонтом дорог городские службы обновляют дорожную разметку. Традиционно начали с центральных улиц – Корабельной набережной, Уборевича, Фонтанной, Алеутской и Океанском проспекте, а затем спецтехника и рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» займутся обновлением «зебр» в микрорайонах.

В этом году во Владивостоке планируется нанести более 600 километров осевых линий и более 30 тысяч кв. метров дорожной разметки на пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, искусственные дорожные неровности и стоп-линии.

К слову, парк специализированной техники для нанесения дорожной разметки во Владивостоке в 2019 году пополнился новыми разметочными машинами, которые сейчас работают на улицах города.