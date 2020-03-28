Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
«Ростелеком» сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса.
Для того, чтобы клиенты – представители малого и среднего бизнеса непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, «Ростелеком» не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет.
«Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса и стремимся защитить их. Поэтому мы приняли решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации», — подчеркнул вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.
«Все наши службы работают в штатном режиме, все наши сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут выполнены дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес», - добавил Валерий Ермаков.
Новости партнеров
Новости тематики
- "Ростелеком" не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
- "Ростелеком" озвучил статистику кибератак в Дальневосточном федеральном округе
- Для тех, кто дома — "Ростелеком" обеспечит общение без ограничений
- "Ростелеком" будет бесплатно предоставлять ветеранам войны услуги стационарной телефонной связи
- "Ростелеком" объявляет о старте IV Всероссийского семейного ИТ-марафона
- "Ростелеком" и "РТК — Сетевые технологии" проведут крупнейшую модернизацию региональных сетей передачи данных
- "Ростелеком" реализует первый на Дальнем Востоке проект с использованием геоданных "РусГИС"
- "Ростелеком" расширяет оптическую сеть в Приморье
- Дмитрий "Гоблин" Пучков представил новый эксклюзивный перевод сериала "Семья Сопрано"
- Дальневосточные журналисты и блогеры в конкурсе "Вместе в цифровое будущее" поборются за поездку в Токио
Новости раздела
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
- "Ростелеком" не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
- Правительство Приморья и Яндекс запустили сервис информирования
- Приморским полицейским негде петь и танцевать
- Энергетики просят жителей Приморья зайти в "Личный кабинет"
- На Дальнем Востоке создается фонд по борьбе с COVID-19 объемом 1 млрд рублей
- Очистные раздора
- Приморье лидирует по выдаче ДВ ипотеки
- "Переживем и этот кризис"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
- В Хабаровском крае построят фундаментальный пункт для поддержки системы ГЛОНАСС
- В Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 780 человек
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса