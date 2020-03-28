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Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы

28 Марта 2020, 20:04 | Приморье
Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить соответствующий документ в зависимости от причины
 
Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса COVID-19
 
Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. 
 
Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо реабилитации, нахождение в карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19.
 
Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить соответствующий документ в зависимости от причины: больничный лист (можно в электронной форме) и документ о подтвержденном диагнозе COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные подтверждающие документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда. 
 
Далее необходимо заполнить анкету на подачу заявки на кредитные каникулы на сайте банка в разделе «Кредиты – Реструктуризация», прикрепив фото или скан паспорта и подтверждающий документ. Банк сообщит вам о принятом решении.
 
Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка: «Мы понимаем, с какими трудностями могут сейчас столкнуться наши заемщики. Очевидно, что многие из них не смогут какое-то время выполнять свои обязательства по кредиту в новых реалиях. Поэтому мы разработали простую и удобную процедуру оформления кредитных каникул на срок до полугода. Мы постараемся сделать все, чтобы помочь нашим клиентам. При этом мы стремимся помочь предельно быстро, в связи с чем обращаем внимание на необходимость предоставления подтверждающего документа, без которого рассмотрение заявки невозможно».   
 
 
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Теги: сбербанк  коронавирус 



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