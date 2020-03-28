На Дальний Восток вернут пассажирские суда

Морское пассажирское сообщение на Дальнем Востоке долгие годы переживает кризис. Вернее, сегодня фактически оно просто отсутствует, за исключением паромного сообщения между Сахалином и материком, а также символических по протяженности местных маршрутов.

После многочисленных просьб дальневосточников к решении этой проблемы подключился лично Президент РФ Владимир ПУТИН. Он распорядился наладить нормальное морское сообщение российских регионов на тихоокеанском побережье, на что были выделены деньги из федерального бюджета.

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, в свою очередь, распорядился в июле 2018 года провести голосование на Камчатке, чтобы ее жители сделали выбор между вариантами судов, которые предлагалось построить по их просьбе. В итоге проведенного онлайн-голосования около 70% жителей региона лучшим для себя морским транспортным средством назвали авто-пассажирские паромы.

Теперь на деньги, выделенные в рамках реализации программы «Развитие транспортной системы России» и ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры морского транспорта», на российских верфях уже строятся два универсальных судна.

На минувшей неделе в городе Керчь в Крыму на Судостроительном заводе имени Б.Е. БУТОМЫ прошла церемония закладки грузопассажирского судна проекта CNF22, заказчиком строительства которого стало ФКУ «Дирекция госзаказчика». Его проект был выполнен компанией ООО «Морское инженерное бюро» из Одессы, представленной в России компанией ЗАО «Морское инженерное бюро-дизайн-СПб» из Санкт-Петербурга.

Конструкторы предложили комфортный автомобильно-пассажирский паром с «бульбообразной носовой оконечностью и транцевой кормой, с избыточным надводным бортом, с носовым расположением жилой надстройки, машинным отделением в корме, с двухвинтовой дизельной пропульсивной установкой, кормовым и носовым подруливающими устройствами, оборудованный угловой аппарелью, расположенной в корме по правому борту».

Этот паром сможет брать на борт 150 пассажиров, десятки автомобилей, автобусов, единиц колесной и гусеничной техники. На нем можно будет перевозить и десятки 20-40-футовых контейнеров. Обработка грузов будет вестись через кормовую часть судна. Предполагается, что ходить этот паром будет по Японскому, Охотскому и Берингову морям между морскими городами дальневосточных регионов.

Скорость хода этого парома составит до 17,5 узлов в час, экономичного - 15. Автономность по запасам топлива, масла и провизии составит 25 суток, и 5 суток - по запасам воды.

Госконтракт стоимостью 3,1 млн рублей на строительство этого судна был заключен 13 августа 2019 года, а завершить его судостроители должны до 15 декабря 2021 года.

В середине декабря прошлого года на Окской судоверфи в Навашино для Дальнего Востока было начато строительство и парома проекта NE-020.2 по проекту компании «Нордик Инжиниринг». Уже в конце февраля его модель успешно испытывалась в нижегородском университете им. Р. Е. Алексеева. Оно также должно быть сдано заказчику к середине декабря следующего года. Притом что первоначально цена строительства этого судна называлась в пределах 1 миллиард 367 млн рублей, сумма после проведения конкурса по контракту была значительно снижена.

Этот паром повышенной маневренности будет поменьше первого, но, что важно, ледокольного типа. Одновременно он сможет перевозить 36 пассажиров и до 27 контейнеров. В двух трюмах общим объемом 1405 кубометров можно будет перевозить различные грузы. Судовой кран позволит производить их погрузку и выгрузку на необорудованном для таких операций берегу.

Использовать это судно предполагается в основном на линиях между Петропавловском-Камчатским, Северо-Курильском и Командорскими островами.

Оба эти парома после постройки будут передаваться ГУП КК «Камчаттрансфлот», который станет их балансодержателем и эксплуатантом.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.