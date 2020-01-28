Мэрия и МКУ "Дороги Владивостока" отказались участвовать в деле "Востокцемента"

Во Владивостоке продолжается судебный процесс по иску Генеральной прокуратуры РФ к Игорю и Андрею ПУШКАРЕВЫМ, Андрею ЛУШНИКОВУ и предприятиям холдинга «Востокцемент», принадлежащего семье экс-мэра. На очередном заседании Советского районного суда 28 января решался вопрос о привлечении к процессу в качестве третьих сторон, не заявляющих самостоятельных требований, администрации Владивостока и МКУ «Дороги Владивостока».

Напомним, что Генпрокуратура требует взыскать с ответчиков по иску почти 3,3 млрд рублей – это общая сумма контрактов, заключенных между «Востокцементом» и МУП «Дороги Владивостока» в период, когда столицей Приморья руководил Игорь Пушкарев. Однако среди участников процесса нет ни МУПа, ни администрации, которая выступала его учредителем. В ходе сегодняшнего заседания представители компаний холдинга «Востокцемент» настаивали на том, что будущее решение Советского районного суда по иску может повлиять на права и интересы МУП «Дороги Владивостока» и городской администрации, а в случае признания сделок между МУПом и «Востокцементом» ничтожными может быть применен принцип двусторонней реституции – возврата обеими сторонами полученного в результате сделок.

- Без МУП «Дороги Владивостока» в процессе никак не обойтись, это «краеугольный камень». Если его убрать, то вообще не о чем разговаривать. Поэтому считаю нужным привлечь МУП и администрацию в качестве третьих лиц, а дальше они сами примут решение – принимать участие или игнорировать, - поддержал ходатайство защиты экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, участвовавший в заседании в режиме видеоконференции из городского СИЗО.

Представитель Генпрокуратуры Александр ДУДНИКОВ в ответ на эти аргументы предъявил два письма. В первом нынешний директор МКУ «Дороги Владивостока» (реорганизация МУПа в казенное учреждение произошла в 2019 году – прим. автора) Алексей ВОРОШИЛОВ сообщил, что считает привлечение организации в качестве третьего лица нецелесообразным. Ворошилов отметил, что занимает нынешнюю должность с ноября 2018 года, не может дать пояснения о деятельности предприятия в период 2008-2016 годов и участвовать в процессе в каком-либо качестве не желает.

«В мае 2019 года по запросу Генеральной прокуратуры я предоставил сведения о заключенных в 2008-2016 годах контрактах между МУП «Дороги Владивостока» и предприятиями группы «Востокцемент». Все содержащиеся в этой информации сведения я поддерживаю в полном объеме. Соответствующие выводы были сделаны нами на основании имеющейся в моем распоряжении бухгалтерской и иной финансовой документации. В июле 2019 следователем Следственного комитета РФ вся бухгалтерская документация была изъята у МУПВ и до настоящего времени не возвращена. С учетом изложенного, какие-либо дополнительные сведения я предоставить не могу по объективным причинам», - процитировал письмо Алексея Ворошилова представитель Генпрокуратуры. – «Рассматриваемый иск заявлен в интересах государства. Ответчики и стороны в иске определены. МКУ «Дороги Владивостока» какие-либо самостоятельные требования в рамках иска не предъявляет».

Во втором ответе на запрос прокуратуры, подписанном вице-мэром Владивостока Сергеем РУССКИХ, говорится о том, что отдельный учет исполнения и оплаты муниципальных контрактов, заключенных МУП «Дороги Владивостока» по поставке материалов в сфере строительства и реконструкции дорог, не ведется. Сведения о суммах, фактически уплаченных управлением дорог и благоустройства администрации Владивостока по контрактам, заключенным между управлением и МУП «Дороги Владивостока» за прошлые годы, отсутствуют; а архивные документы уничтожены. В ответе из администрации подчеркивается, что МУП вело свою деятельность самостоятельно и сведения о своей коммерческой деятельности в администрацию Владивостока не предоставляло.

После заслушивания аргументов сторон судья Ольга ОЛЕСИК отклонила ходатайство о привлечении МКУ «Дороги Владивостока» и городской администрации в качестве третьих сторон. Добавим, что в ходе сегодняшнего заседания представитель Генпрокуратуры ходатайствовал (а ответчики и их представители поддержали) о перерыве в заседании на четыре недели: истец подготовил большой объем документов в обоснование иска, а ответчики готовы предъявить 81 коробку с первичной бухгалтерской документацией по оспариваемым контрактам между «Востокцементом» и «Дорогами Владивостока». Однако это ходатайство также было отклонено судом. Ожидается, что рассмотрение иска на 3,3 млрд рублей продолжится в ближайшие дни.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.