Индия поднимается на российском газе и угле

Министр нефти, газа и сталелитейной промышленности Индии объяснил, почему Россия является ключевым внешнеполитическим приоритетом для одной из быстрорастущих экономик мира

26 января Индия отметила День республики, национальный праздник, отмечающий принятие Конституции и переход страны от статуса британского доминиона к республике 26 января 1950 года. Сегодня Индия уверенно утвердилась в качестве лидера в своем регионе, а избранная ей экономическая модель после прихода в кресло премьер-министра Нарендры МОДИ приводит к феноменальным результатам, обгоняя по показателям ВВП Китай. Секрет успеха кроется прежде всего в дешевой рабочей силе, что в последнее время стремительно теряет Китай, и привлечении сотен миллиардов долларов инвестиций из-за рубежа, что обусловлено благоприятным инвестиционным климатом.

В этом плане не может не радовать резкое потепление российско-индийских отношений, в том числе в сфере экономического сотрудничества. Налицо интерес как российского, так и индийского бизнеса к взаимным инвестициям, чего не скажешь о Китае, который в ближайшей перспективе вряд ли допустит российские деньги на свой рынок.

Так, «Роснефть» в 2017 году совместно с консорциумом международных инвесторов купила индийскую компанию Essar Oil (ныне Nayara Energy Limited), которая владеет вторым по величине в Индии частным нефтеперерабатывающим заводом «Вадинар» в штате Гуджарат, мощностью 20 млн тонн в год, нефтехранилищем, сетью автозаправочных станций и портом.

Индия, по факту, уже крупный инвестор в нефтегазовые проекты Сахалина, готовится зайти в угольные проекты на Дальнем Востоке, интересуется перспективами Северного морского пути. Индийский рынок пока еще заметно уступает по емкости крупнейшему рынку угля в мире - китайскому. Однако потребление в Индии быстро растет, к 2040 году ее доля в мировом спросе должно удвоиться. В 2019 году ряд российских угледобывающих компаний - Evraz, «Колмар», «Мечел» - отправили пробные партии угля в Индию. В свою очередь, представители Coal India Limited и Индийской сталелитейной ассоциации посетили месторождения угля на Дальнем Восток.

О громадном потенциале российско-индийского торгово-экономического взаимодействия на встрече с представителями ведущих российских СМИ в Нью-Дели рассказал министр нефти, газа и сталелитейной промышленности Индии Шри Дхармендра ПРАДХАН (на фото).

- Россия является и останется ключевым внешнеполитическим приоритетом для Индии. Наши двусторонние отношения имеют несколько важных аспектов и сильные связи, особенно в области обороны, экономического пространства, ядерной энергетики, торговли и коммерции и, что наиболее важно, в нефтегазовом секторе.

В истории редко можно встретить две крупные державы, которые создали такое партнерство, как наше. Как отмечает премьер-министр г-н Нарендра Моди, «отношения между Индией и Россией были одной из постоянных в мире, который резко изменился с 1947 года».

Мы с любовью помним вклад Советского Союза в развитие нашей металлургической промышленности. Мы признали огромный потенциал России в поставках коксующегося или металлургического угля, который в значительной степени импортируется Индией, для поддержки сталелитейной промышленности Индии.

Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре прошлого года предоставил прекрасную возможность для продвижения взаимодействия Индии с российским Дальним Востоком.

Во время моего визита в Москву в августе прошлого года и последующего визита во Владивосток в октябре мы смогли выявить большой потенциал для расширения сотрудничества между Индией и российским Дальним Востоком в области импорта коксующегося угля. Я встречался с большим количеством российских поставщиков коксующегося угля и металлургических компаний. Коксующийся уголь с российского Дальнего Востока стал для нас приоритетом.

Кроме того, я обратился к российским властям с просьбой инвестировать средства в развитие внутренней и портовой логистики Дальнего Востока, улучшить связь этих портов с местами добычи и усовершенствовать инфраструктуру эвакуации. Увеличение инфраструктуры на Дальнем Востоке позволит значительно сократить текущие транспортные и логистические расходы.

Впервые достопочтенный премьер-министр г-н Нарендра Моди объявил о выделении кредитной линии в размере $1 млрд для развития российского Дальнего Востока. Мы также подписали меморандум о взаимопонимании с российской стороной о сотрудничестве по созданию предприятий по добыче коксующегося угля.

За короткий промежуток времени индийские сталелитейные заводы значительно увеличили вывоз коксующегося угля с Дальнего Востока России. За последние 9 месяцев мы привлекли 4 новых российских поставщиков. С ноября прошлого года были проведены пробные закупки и испытания коксующегося угля двух сортов. В следующем финансовом году Tata Steel (ведущий индийский сталепроизводитель – Прим. автора) планирует увеличить закупки в России до 1,2–1,3 млн тонн, включая коксующийся уголь, PCI (металлургический уголь, состоит из смеси некоксующихся углей и используется при доменной плавке чугуна, позволяя снизить расход дорогостоящего кокса – Прим. автора) и антрацит. Я вижу большие перспективы в этом секторе в ближайшие годы.

Теперь о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, которое стало одним из ключевых элементов наших двусторонних отношений. Сегодня между нашими странами существует так называемый «Энергетический мост». Все мы помним, что Советский Союз поддерживал нас, а команда российских экспертов в области нефти и газа помогла ONGC (индийская государственная нефтегазовая корпорация – Прим. автора) в разведке и добыче нефти в индийских водах. Эти совместные усилия привели к открытию Бомбейской возвышенности - крупнейшего на сегодняшний день нефтегазового месторождения Индии.

Россия является одним из крупнейших производителей нефти и природного газа в мире. Экспорт углеводородов составляет почти 53% всего российского экспорта. С другой стороны, Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Учитывая нашу высокую зависимость от импорта нефти и природного газа, Россия может стать важным источником удовлетворения потребностей Индии в нефти и газе.

Впервые мы подписали Совместное заявление о сотрудничестве в нефтегазовой сфере на пять лет (2019-2024гг.) во время визита премьер-министра г-на Моди в Россию в сентябре 2019 года. Совместное заявление обеспечивает Дорожную карту для углубления сотрудничества в секторе углеводородов, на двусторонней основе и в проектах третьих стран.

Индийские компании государственного сектора вложили в Россию значительные инвестиции в размере около $15 млрд, в том числе на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. С другой стороны, российская компания «Роснефть» в рамках консорциума инвестировала около $13 млрд в Essar Oil.

Мы рассчитываем на инвестиции российских компаний, включая «НОВАТЭК», в индийский нефтегазовый сектор, в частности, в газовый бизнес, газовую инфраструктуру и нефтехимию.

Индия уже вступила на путь превращения в газовую экономику. Природный газ в настоящее время достигает 6% в структуре первичной энергии Индии, и мы планируем увеличить эту долю до 15% к 2030 году. Индия инвестирует более $60 млрд в развитие инфраструктуры поставок и распределения природного газа.

Индия получила первые поставки СПГ из России по долгосрочному контракту между GAIL и «Газпромом» в июне 2018 года. 20-летний объем поставок газа из России компанией GAIL в настоящее время оценивается примерно в $23 млрд. Это энергетические отношения между нашими странами на новый уровень.

Импорт СПГ из России по конкурентоспособным ставкам будет иметь большое значение для снижения рисков, связанных с геополитической неопределенностью. «НОВАТЭК» и Petronet LNG Limited в сентябре прошлого года подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере СПГ.

Поставки нефти и СПГ из России помогут нам в достижении стабильности цен и энергетической безопасности.

У России огромные запасы нефти и газа в Арктике. Индия заинтересована в изучении нового Северного морского пути для поставок сырой нефти и СПГ через российскую Арктику. В последнее время этот маршрут стал осуществимым и реально может сократить расходы и время на транспортировку СПГ из России в Индию.

Мы также изучаем возможности передачи технологий в строительстве СПГ-перевозчиков. Премьер-министр г-н Моди посетил судостроительный комплекс «Звезда», чтобы узнать о возможностях России в судостроительной отрасли.

Мы также работаем над стратегией диверсификации источников поставок сырой нефти, чтобы уменьшить нашу зависимость от Ближнего Востока. Сейчас мы изучаем варианты импорта нефти из России, переговоры между соответствующими компаниями находятся на достаточно продвинутой стадии.

Кроме того, Индия очень хочет открыть морскую линию между Дальним Востоком РФ, прежде всего Владивостоком, и Восточным побережьем Индии. Коммерческая жизнеспособность открытия такой морской линии изучается.

Итак, Россия и Индия имеют большой потенциал для поддержки друг друга - будь то индийская программа «Сделай в Индии», а также стремление России стать ведущей страной-производителем. Наши совместные усилия могут успешно дополнять друг друга.

Досье Деловой газеты "Золотой Рог": С 2001 года индийская ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта «Сахалин-1» (другими акционерами являются «Роснефть», ExxonMobil и японская Sodeco). С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% АО «Ванкорнефть», которое ведет разработку Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения. Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения, и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются «Роснефть» и ВР). «НОВАТЭК» и индийская H-Energy подписали меморандум по сотрудничеству в области поставок СПГ в Индию на долгосрочной основе, совместного инвестирования в будущие СПГ-терминалы H-Energy и СПГ-проекты «НОВАТЭКа», а также создание совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа из портфеля «НОВАТЭКа» конечным потребителям в Индии, Бангладеш и на других рынках.

Олег КЛИМЕНКО.

Автор выражает признательность Генеральному консульству Республики Индия во Владивостоке в организации поездки российских журналистов в Индию.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.