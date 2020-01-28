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Владельцы "Владивостокского морского торгового порта" разошлись во мнениях
Ряд акционеров Транспортной группы FESCO желает извлечь максимум выгоды от выхода из бизнеса
Основатель группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ, который обвиняется в рамках ряда уголовных дел и в настоящее время находится в СИЗО, опроверг информацию о намерении продать принадлежащую ему долю в Транспортной группе FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство», ДВМП). Одним из ключевых активов группы является ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, основная стивидорная компания в порту Владивосток). По данным газеты «Золотой Рог», в настоящее время акционеры FESCO разделились на два лагеря – г-н Магомедов желает сохранить свою долю (его интересы в ВМТП отстаивает нынешний гендиректор Заирбек ЮСУПОВ), ряд других акционеров хочет извлечь максимум выгоды от выхода из бизнеса.
«В последнее время все чаще распространяются слухи о том, что якобы по моему поручению и от моего имени ведутся переговоры о продаже моей доли в компании FESCO. К сожалению, эти слухи распространяются в стремлении воспользоваться моей нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды. Чтобы эта целенаправленно распространяемая дезинформация никого не ввела в заблуждение, я официально заявляю, что я не поручал председателю совета директоров Fesco Лейле МАММЕД ЗАДЕ вести с кем бы то ни было переговоры о продаже принадлежащей мне доли в компании, и в настоящее время у меня нет намерения её продавать», - приводит заявление г-на Магомедова пресс-служба ВМТП.
«Я официально информирую всех заинтересованных лиц о том, что Лейла Маммед Заде не имеет никаких полномочий на любые действия от моего имени, включая ведение переговоров о продаже принадлежащей мне доли в Fesco», - добавил Магомедов.
На прошлой неделе стало известно, что г-жа Маммед Заде уведомила Магомедова о намерении уйти в отставку.
«У меня есть письмо, где я черным по белому написала: «Зиявудин, я планирую уйти, уведомляю вас. Сдам все дела, в спокойном режиме оповещу всех стейкхолдеров и уйду сразу после ГОСА (годовое общее собрание акционеров). Скажите, кого назначить в совет директоров (FESCO), напишите мне список кандидатов», - заявила она в интервью РБК.
По словам Маммед Заде, это не было спонтанным решением и навязанным конфликтом, оно назрело. «Я долго и тщательно взвешивала это решение, оно назрело. Я выполнила много задач - за последние сложные два года FESCO стабильна и в лучшем состоянии, чем когда-либо была, у Зиявудина Магомедова нет ни одного эпизода по активам, с которыми я работала. У него больше нет никаких долгов, которые угрожали бы ему и его семье. Мы с Зиявудином по-разному видим будущее компании. Я всегда выступала за добровольное стратегическое партнерство и развитие компании с сильным игроком - полагаю, что мы уже выжали воду из камня, и следующий качественный скачок невозможен в одиночку», - сказала она.
Лейла Маммед Заде являлась генеральным директором группы «Сумма» с марта 2016 года до августа 2018 года. В 2010-2012 годах занимала должность вице-президента по управлению активами Группы «Сумма». В сферу ее ответственности входило создание интегрированной системы управления, оптимизация и стандартизация ключевых бизнес-процессов в активах, отслеживание операционных показателей эффективности. Занимала должность исполнительного директора Делового консультативного Совета АТЭС в год российского председательства (2012).
Г-жа Маммед Заде не уверена, что арест Зиявудина Магомедова был связан с бизнесом.
«Мне так до конца и не понятно, что же произошло на самом деле, в чем была трагическая ошибка. Я всегда знала Зиявудина как яркого и талантливого предпринимателя. Во многом он был моим большим учителем, и я благодарна за все. Полагаю, если бы это лежало в области бизнеса и конкурентной борьбы, то кто-нибудь бы обязательно появился и сказал: Лейла, у нас есть задача, ее надо решать. Я бы тогда пошла к Зиявудину и сказала об этой задаче. Но никто не пришел и ничего не сказал. По крайней мере, ко мне», - цитирует топ-менеджера РБК.
Магомедов уже опровергал сообщения о том, что он намерен продать принадлежащую ему долю в группе.
В конце прошлого года стало известно, что группа «Дело» интересуется возможностью вхождения в капитал FESCO. «В наш нынешний набор активов FESCO ложится идеально. Другое дело, что встает уже вопрос антимонопольного регулирования», - заявлял президент ГК «Дело» Сергей ШИШКАРЕВ в интервью «Коммерсанту». Однако на прошлой неделе группа заявила, что на данном этапе не ведет никаких переговоров о покупке.
«Группа FESCO, безусловно, нам интересна, как и любой иной подобный актив на транспортном рынке. Тем не менее, группа компаний «Дело» в настоящее время не ведет никаких переговоров о покупке данного актива, - говорится в сообщении группы. - В случае если мы примем решение начать такие переговоры, мы будем проводить их единственно правильным путем - открыто и честно, с учётом уважения собственников и их позиции. В правилах группы «Дело» - развивать бизнес компании исключительно честным и прозрачным путем, руководствуясь правилами этики бизнеса и делового общения».
Еще одним претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила срок рассмотрения ходатайства DP World до 26 февраля.
Досье "Золотого Рога": FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор «Трансгарант, ПАО «Владивостокский морской торговый порт». В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.
Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.
На данный момент FESCO вкупе с ВМТП остаются единственным крупным активом из рассыпавшейся бизнес-империи братьев Магомедовых. Ранее Зиявудин Магомедов лишился контроля над ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК), которое является основным газодобывающим предприятием Якутии.
Что касается «Владивостокского морского торгового порта», то он продолжает доказывать свою эффективность. Стивидор в 2019 году увеличил перевалку грузов различной номенклатуры на 10,5% по сравнению с показателем 2018 года, до 11,5 млн тонн. Достигнутый результат является рекордным показателем в истории порта.
В том числе, перевалка генеральных грузов выросла на 4,5%, до 5,13 млн тонн, автомобилей и спецтехники - на 27,6%, до 77 тыс. единиц, контейнеров - на 13%, до 624,5 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Перевалка контейнеров также является рекордной в истории порта.
ВМТП в 2018 году увеличил перевалку грузов различной номенклатуры на 39% по сравнению с показателем 2017 года, до 10,4 млн тонн. Правда, на финансовых показателях это отразилось в худшую сторону - по итогам 2018 года стивидор сократил чистую прибыль по РСБУ на 8,6% по сравнению с показателем 2017 года - до 4,011 млрд рублей. Но для Приморья это очень существенный актив, к примеру АО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе) по итогам 9 месяцев 2019 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,2 млрд рублей.
КСТАТИ
21 января FESCO закрыла сделку по покупке у ОАО «РЖД» 25% плюс 1 акция АО «Русская тройка», став единственным акционером компании. «Консолидация пакета акций компании соответствует стратегии развития ключевого для группы сегмента бизнеса - контейнерных перевозок. Подвижной состав «Русской тройки» будет использоваться в рамках интермодальных сервисов доставки грузов по Транссибирской железнодорожной магистрали», - пояснила FESCO.
На фото: Зиявудин Магомедов хочет оставить ВМТП в своих руках.
Фото из архива
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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