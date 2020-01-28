Запутались в сетях

Приморский общественный совет по рыболовству перепутал госпрограммы

Работа общественного совета по рыболовству в Приморье в 2019 году показала, что подходы к работе необходимо пересмотреть, а сам совет нуждается в сильном председателе. Огрехи работы совета уже сложно не замечать, но похоже, что руководитель совета Федор НОВИКОВ, который ранее был чиновником в администрации Сергея ДАРЬКИНА, не спешит перестроиться работать с учетом требований нынешнего губернатора.

Общественный экспертный совет по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае был создан в 2012 году. Предыдущие составы совета собирались довольно часто и вырабатывали стратегию развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края.

Должность председателя совета занимал бывший директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров. Под его руководством совет собирался до 8 раз в год. Тематика и проблематика была обширной, и, главное, совет действительно работал и помогал настраивать работу рыбохозяйственного комплекса края. Но после возбуждения уголовного дела против Бочарова члены нынешнего совета под председательством Федора Новикова этот ритм работы потеряли.

В 2019 году совет собрался всего два раза. Первый раз - 14 февраля 2019 года, чтобы одобрить программу «Развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы» и предложить губернатору сохранить финансирование международного конгресса рыбаков и праздничных мероприятий, посвященных «Дню Рыбака».

Мероприятия ко Дню Рыбака прошли, а вот с программным вопросом ясности до сих пор нет. Что одобрил совет на своем последнем заседании, сложно сказать, ведь, по сути, широкого обсуждения главной рыбной программы края не было.

Программный сбой

Уточним, что на момент прихода в кресло губернатора Приморского края Олега Кожемяко в Приморье действовала Государственная программа Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы». Это название вначале фигурировало в заседаниях совета в 2018 году однако в протоколе прошедшего заседания появилась от 12.12 2018 года, она стала «Государственной программой Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы».

Когда прошло удлинение программы на год, сказать сложно. Возможно, была корректировка программы, и срок ее действия продлили на год, но потом программу все же закончили в 2020 году. Странно другое в протоколе 2019 года от 12 декабря члены совета решили принять к сведению информацию о реализации государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы» и рекомендовать департаменту рыбного хозяйства администрации Приморского края разослать всем членам программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы».

Между тем, глава агентства по рыболовству Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ заявил, что его агентство ранее знакомило членов совета с проектом новой программы, и почему совет проявляет страсть к изучению документа, который устарел, он не знает.

С кого спрашивать

Кто задает тон работы совета, кто формирует повестку? Многие члены совета действительно эксперты, это и представители рыбной науки, представители общественных организаций рыбаков, портовики. Они работали и в предыдущих составах совета, и нареканий к их работе не было. Но не рядовые члены совета формируют повестку, и тем более не они согласовывают ее с губернатором Приморья (согласно положению совета, перечень вопросов, подлежащих экспертизе и оценке экспертами совета, согласовываются с главой региона). Это функция председателя совета, который сегодня является советником губернатора по рыбной тематике. Однако почему тот, кто подписывает протоколы заседаний, не вникает в суть того, что происходит в рыбохозяйственном комплексе Приморского края?

Как иначе объяснить, что совет за два года собрался всего четыре раза? При этом, исходя из изучения протоколов совета, не было главного - активного участия в формировании новой программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Приморского края на 2020-2027 годы». Совет не выдал общественности ни рекомендаций, ни аналитики, ни инициатив по важнейшему отраслевому документу. Даже если посмотреть, кого приглашали члены совета на свои заседания, то видно, что совет не только не детализировал важнейшие разделы программы, такие как финансирование, список основных мероприятий, подпрограммы, порядки и так далее.

И хотя программа начала действовать с 1 января 2020 года, только до конца месяца совет соберется, чтобы определиться с планами своей работы, и при этом он намерен провести обсуждение программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2021 годы», то есть программы, которая уже закончила действие и ушла в «архив».

В итоге возникает закономерный вопрос: нужен ли жителям и общественности Приморья такой совет? И нужен ли губернатору такой советник в рыбной отрасли?

И ссылка на некие технические ошибки вряд ли могут объяснить все эти казусы в протоколах. Зачем согласовывать с губернатором вопросы обращения к губернатору? Это смахивает на некую бюрократическую «глупость», но члены совета не чиновники. Большинство из них понимает, что есть масса вопросов, которые годами вызывают полемику и дискуссию в отрасли, и это нужно затрагивать в своей работе.

Например, новая программа развития рыбохозяйственного комплекса с финансированием более 500 млн рублей. Только в этом году запланировано более 17 млн рублей на поддержку марикультуры, и около 17 млн рублей - на модернизацию рыбохозяйственного комплекса. Это значительно меньше, чем в предыдущие годы, поэтому у предприятий есть вопросы к разделам программы, которые финансируются.

Повестка дня

Сегодня перед советом стоит задача сформировать повестку на ближайшие несколько лет. Не решен вопрос с аквакультурой. Многие акватории, которые в аренде у бизнеса, по факту не используются. Не решен вопрос с экологической экспертизой марикультурных хозяйств. Также стоит вопрос обновления флота прибрежными компаниями, занятость населения в производстве продукции из прибрежных уловов. Не затронул совет за два года и тему спортивно-любительского рыболовства. А ведь губернатор Кожемяко уделяет этому вопросу повышенное внимание, так как в Приморье более 150 тыс. рыбаков выходят на любительскую рыбалку.

Даже программа «Доступная рыба» не интересует членов совета. В протоколах совета не наблюдается стремления помочь продвижению этой инициативы губернатора.

Нет и привлечения СМИ к работе совета. Видимо, председатель совета считает, что не нужно информировать журналистов о заседаниях и вопросах, которые на них обсуждаются. Но ведь совет для рыбного хозяйства Приморского края - это действительно рабочий инструмент, который поможет краю развивать рыболовство и переработку. Возможно, что личное присутствие губернатора на очередном заседании совета не только встряхнет этот коллегиальный орган, но и приведет к появлению нового руководства.

Не стоит забывать и тот факт, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко более года руководил рабочей группой государственного совета по развитию рыбной отрасли страны. Его опыт и компетенции помогут определиться совету куда нужно двигаться.

ВАЖНО

Как следует из положения об Общественном экспертном совете по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае, он «является постоянно действующим экспертно-аналитическим, коллегиальным совещательным органом, образуемым в целях:

участия в процедурах ОРВ и общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов Приморского края, действующих нормативных правовых актов Приморского края, принятых решений ОИВ Приморского края;

участия в работе уполномоченного ОИВ по выработке эффективной методики (модели) проведения ОРВ на территории Приморского края;

инициирования проведения общественной экспертизы НПА;

предоставления обоснованного мнения для выработки и принятия эффективных управленческих решений, затрагивающих общественно-значимые интересы жителей Приморского края;

осуществления взаимодействия между ОИВ Приморского края».

Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



