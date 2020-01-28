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Патрокл будут застраивать федералы
В Приморье потянулись федеральные застройщики – первопроходцем стала группа компаний «Талан» из Удмуртии, выбравшая местом приложения своих капиталов район Патрокла. Ранее планы массового строительства жилья в регионе озвучила группа компаний «ПИК» (Москва, один из крупнейших девелоперов страны), обещающая построить не менее чем 100 тыс. кв. м только во Владивостоке. Ранее федералы на Дальнем Востоке не работали.
Девелопер, контролируемый Константином МАКАРОВЫМ, планирует построить жилой комплекс по адресу: ул. Басаргина, д.2. Строительство комплекса, получившего название «На Басаргина», начнется в 2021 году, ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2023 года.
По проекту, компания с пропиской в Ижевске построит шесть домов, рассчитанных на более 500 квартир общей площадью около 31,5 тыс. кв. метров.
Проектное финансирование на 2,1 млрд рублей группе компаний «Талан» предоставил банк ДОМ.РФ.
Группа компаний «Талан» - межрегиональный девелоперский холдинг (головная организация - в Ижевске), является крупным застройщиком в Перми. Группа «Талан» сегодня работает во Владивостоке, Хабаровске, Ижевске, Перми, Уфе, Набережных Челнах, Твери, Тюмени, Нижнем Новгороде, Ярославле, Новосибирске, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Севастополе и Сочи.
По данным газеты «Золотой Рог», для реализации проекта во Владивостоке в октябре 2017 года было зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик «Талан-Владивосток» («СЗ «Талан-Владивосток»), единственным учредителем которого является ООО «Созидание» (Ижевск).
Досье "Золотого Рога": АО «Банк ДОМ.РФ» - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства, его единственным акционером является АО «ДОМ.РФ». Банк осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах РФ. На данный момент банк финансирует в ДФО шесть проектов строительства порядка 200 тыс. квадратных метров жилья. По этим проектам планируется построить более 1,7 тыс. квартир.
Напомним, что изменения в правила долевого строительства в России вступили в силу 1 июля 2019 года. Всех российских девелоперов, привлекающих средства граждан в строительство жилья, обязали работать через механизм эскроу-счетов, когда девелоперы могут получить деньги дольщиков лишь после передачи квартир покупателям.
Объявленная в 2018 году необходимость отказаться от расчетов с дольщиками напрямую шокировала всех застройщиков, для которых деньги дольщиков фактически были бесплатным кредитом. Рынку новостроек предсказывали масштабные банкротства девелоперов. В итоге в правительстве нашли компромиссное решение. Компаниям, которые построили свои жилые проекты до 1 июля 2019 года на 30% и продали в них 10% квартир по ДДУ, разрешили завершать дома и продавать в них квартиры по старым правилам, то есть с расчетами с покупателями напрямую. Отдельные послабления были сделаны застройщикам, реализующим проекты комплексного освоения территорий, и двум крупнейшим девелоперам России - ПИК и ЛСР.
Досье "Золотого Рога": Группа компаний «ПИК» - девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Крупнейшим акционером ПАО «Группа компаний «ПИК» с долей 59% является ее президент Сергей ГОРДЕЕВ, еще 23% - у группы ВТБ. Решением правительства России ГК «ПИК» включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, «ПИК» является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время возводит более 7,4 млн кв. м. Земельный банк группы ПИК в 2018 году составлял 10,9 млн кв. м, из них 9,3 млн кв. м приходилось на Московский регион.
«Безусловно, приход крупных девелоперов окажет благоприятное влияние на местный рынок, ведь тот же «ПИК» способен привнести в местную отрасль продвинутые столичные практики в области строительства и продаж жилья. С другой стороны, велика вероятность монополизации рынка и вытеснения местных застройщиков федеральными игроками», - говорит один из приморских застройщиков.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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