Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэрия озвучила планы благоустройства
Набережные, скверы, парки, а также небольшие по размерам общественные зоны в разных районах Владивостока планируется благоустроить в 2020-2021 годах. Об это было заявлено в ходе совещания под руководством главы города Олега ГУМЕНЮКА.
Благоустройство территорий будет проводиться как в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», так и по городским программам, в том числе при поддержке краевого бюджета. Главное – таких ухоженных городских уголков должно становиться с каждым годом все больше, и для этого будут изыскиваться и средства, и возможности.
По поручению мэра в ближайшее время специалисты администрации города проведут выездное совещание в районе Моргородка на мысе Калузина и в районе улицы Татарская, 38, где спланируют первоочередные работы по благоустройству набережных.
Также в этом году будет проведен текущий ремонт набережной Спортивной гавани – восстановлена брусчатка, облицовочная плитка, ограждение, проведены другие срочные работы. Однако главная городская набережная давно требует более масштабного благоустройства, поэтому в этом году должна быть разработана проектная документация. Масштабный капитальный ремонт территории планируется в 2021 году.
В ближайшее время начнутся работы по благоустройству в парке Мингородка. Здесь отремонтируют ливневку и пешеходные дорожки, установят две новые лестницы и смонтируют систему освещения.
«Люди уже летом должны увидеть, что парк преображается, - напомнил глава города руководителям профильных служб. – В дальнейшем работы поэтапно будем продолжать».
Планируется также благоустройство в Покровском парке, парке им. Лазо на Санаторной и других общественных пространств. В планах городских властей и обустройство территории в районе бывших трамвайных путей на Новоивановской.
Ряд городских территорий планируется реконструировать по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них – второй этап Пушкинского сквера, второй этап сквера Невельского, Крымский сквер на Светланской, 147, перенос памятника жителям островов Попова и Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны с благоустройством прилегающей территории на о. Попова.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Мэрия озвучила планы благоустройства
- Пешеходную зону вдоль Амурского залива благоустроят во Владивостоке
- Фасадный аврал
- Во Владивостоке благоустроят новую пешеходную зону
- Во Владивостоке штрафы за неубранный мусор уже превысили 7 млн рублей
- Мэрия начала прием заявок на ремонт дворов
- Тепло, свет и вода подорожают в июле
- С новым смрадом!
- Во Владивостоке сумма "мусорных" штрафов уж превысила 5 млн рублей
- Во Владивостоке за неубранный снег бизнесменам грозит приличный штраф
Новости раздела
- Запутались в сетях
- Мэрия и МКУ "Дороги Владивостока" отказались участвовать в деле "Востокцемента"
- Дальневосточные журналисты и блогеры в конкурсе "Вместе в цифровое будущее" поборются за поездку в Токио
- Владельцы "Владивостокского морского торгового порта" разошлись во мнениях
- Индия поднимается на российском газе и угле
- Патрокл будут застраивать федералы
- Мэрия озвучила планы благоустройства
- "Цифровой день" для представителей государственной и муниципальной власти прошел в Приморье
- Компания экс-мэра Владивостока отбивается от претензий Генпрокуратуры
- Пешеходную зону вдоль Амурского залива благоустроят во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом
- Любимое место силовиков в УК отредактируют
- Корейцы направились в Славянку
- Фургал отстранил от должности главного лесника Хабаровского края
- Магаданские рыбаки заказали хабаровским корабелам два краболова
- На трассе "Уссури" в Хабаровском крае построят новый мост через реку Бикин
- Более 600 рабочих мест создал резидент ТОР "Южная Якутия"
- Сахалин подхватил инициативы Путина
- В Приморье ежедневно в заповедную акваторию пытаются зайти до семи браконьерских лодок
- Второй алмазный завод заработал во Владивостоке