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Мэрия озвучила планы благоустройства

28 Января 2020, 09:38 | Приморье

Набережные, скверы, парки, а также небольшие по размерам общественные зоны в разных районах Владивостока планируется благоустроить в 2020-2021 годах. Об это было заявлено в ходе совещания под руководством главы города Олега ГУМЕНЮКА.

Благоустройство территорий будет проводиться как в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», так и по городским программам, в том числе при поддержке краевого бюджета. Главное – таких ухоженных городских уголков должно становиться с каждым годом все больше, и для этого будут изыскиваться и средства, и возможности.

По поручению мэра в ближайшее время специалисты администрации города проведут выездное совещание в районе Моргородка на мысе Калузина и в районе улицы Татарская, 38, где спланируют первоочередные работы по благоустройству набережных.

Также в этом году будет проведен текущий ремонт набережной Спортивной гавани – восстановлена брусчатка, облицовочная плитка, ограждение, проведены другие срочные работы. Однако главная городская набережная давно требует более масштабного благоустройства, поэтому в этом году должна быть разработана проектная документация. Масштабный капитальный ремонт территории планируется в 2021 году.

В ближайшее время начнутся работы по благоустройству в парке Мингородка. Здесь отремонтируют ливневку и пешеходные дорожки, установят две новые лестницы и смонтируют систему освещения.

«Люди уже летом должны увидеть, что парк преображается, - напомнил глава города руководителям профильных служб. – В дальнейшем работы поэтапно будем продолжать».

Планируется также благоустройство в Покровском парке, парке им. Лазо на Санаторной и других общественных пространств. В планах городских властей и обустройство территории в районе бывших трамвайных путей на Новоивановской.

Ряд городских территорий планируется реконструировать по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них – второй этап Пушкинского сквера, второй этап сквера Невельского, Крымский сквер на Светланской, 147, перенос памятника жителям островов Попова и Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны с благоустройством прилегающей территории на о. Попова.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: скверы  парки  благоустройство 



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