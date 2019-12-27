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В Приморье пересчитали новые предприятия малого и среднего бизнеса

27 Декабря 2019, 10:41 | Приморье
Почти 13 000 новых предприятий и ИП зарегистрировались в Приморье в течение 2019 года. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции 25 декабря, посвященной поведению итогов первого года реализации в регионе национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
 
По словам врио вице-губернатора Приморского края, курирующего экономический блок, Константина Шестакова, уходящий 2019 год можно назвать прорывным – за это время на базе центра «Мой бизнес» удалось сформировать и запустить региональную экосистему поддержки МСП.
 
«В рамках нацпроекта мы кратно увеличили объем финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. На эти цели из краевого и федерального бюджетов была направлена беспрецедентная сумма – свыше 700 миллионов рублей. Это больше, чем в совокупности за предыдущие три года. На эти средства мы смогли усилить уже востребованные бизнесом меры поддержки, а также запустили абсолютно новые направления», – подчеркнул Константин Шестаков.
 
Так, в течение года в крае заработали шесть новых центров «Мой бизнес». Помимо главного офиса во Владивостоке на Тигровой, 7, где предприниматели могут получить всю господдержку в режиме «одного окна», представительства открыли в Уссурийске, Арсеньеве, Находке, Дальнегорске, Лесозаводске и Артеме.
 
Новой и востребованной мерой поддержки стали льготные займы Микрокредитной компании Приморского края, ставка по которым не превышает ключевую ставку Центрального Банка РФ, сегодня это 6,25% годовых по базовым программам и 3,12% – для бизнеса в моногородах. Действенную помощь получили малые производственные предприятия в Региональном центре инжиниринга. Сложные и дорогостоящие услуги – технический аудит, разработка и внедрение программы модернизации или технических решений, сертификация продукции и другие – они теперь могут получить на условиях софинансирования, оплатив всего 5% от их рыночной стоимости.
 
Для социального бизнеса – частных детских садов, творческих мастерских, медицинских центров и других, приносящих пользу обществу – заработал Центр инноваций социальной сферы. Он помогает таким бизнес-проектам выстроить эффективную финансовую модель, выйти на самоокупаемость и приносить прибыль.
 
Новые меры поддержки принесли результат во втором полугодии – спустя несколько месяцев после запуска.
 
«Предпринимательство – это живая, динамичная сфера: какие-то предприятия открываются, кто-то принимает решение закрыть бизнес. Это нормальная ситуация. Поэтому если почитать “сальдо”, то с августа по декабрь общее количество субъектов МСП в Приморье “приросло” на 800 компаний и ИП. Всего же в течение 2019 года в Приморье зарегистрировались 12 953 новых субъектов малого и среднего бизнеса», – отметила положительную динамику Наталья Набойченко.
 
В течение года также продолжалась работа по продвижению продукции местных производителей на экспорт, предоставлению малому и среднему бизнесу поручительств Гарантийного фонда по банковским кредитам. Помимо этого, бесплатное обучение на тренингах, форумах и мастер-классах центра «Мой бизнес» прошли больше 6,5 тысячи человек – предпринимателей и тех приморцев, которые намерены начать свое дело.
 
«Можно получить поддержку на любом этапе. Если хотите начать свой бизнес – поможем зарегистрировать юрлицо, разработать бизнес-план, привлечь деньги на реализацию своей идеи, пригласим на обучение основам предпринимательства. Если бизнес уже запущен – поможем его масштабировать, модернизировать производство, сделать более прибыльным. Есть готовый качественный продукт? – представим его на мировых рынках», – рассказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений Никифоров.  
 
Отметим, что национальный проект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается нарастить оборот субъектов МСП в 1,5 раза – до 1,5 триллиона рублей.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 
 
 
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Теги: предпринимательство  малый бизнес 



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