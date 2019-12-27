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В Приморье "Ростелеком" подключил к скоростному интернету 295 социально значимых объектов
27 Декабря 2019, 09:38 | Приморье
Приморский филиал «Ростелекома» завершил первый этап проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Специалисты компании подключили к высокоскоростному интернету 295 социально значимых объекта в 177 населенных пунктах.
Доступ в интернет получили 82 образовательных учреждения, 97 фельдшерско-акушерских пунктов, 66 представительств органов государственной власти и местного самоуправления, 8 подразделений Росгвардии и избирательных комиссиях, а также 42 пожарных частей разных районов края. Скорость доступа составила от 10 до 100 Мбит/c (в зависимости от учреждения).
Работы продолжались с сентября по ноябрь. Наибольший объем компания провела в Партизанском городском округе и Партизанском районе, где построила свыше 8 км линий связи и организовала доступ в интернет для 28 организаций. Среди них — 8 образовательных учреждений, 6 представительств органов государственной власти и местного самоуправления, 3 пожарные части, 11 фельдшерско-акушерских пунктов.
«Успешная реализация государственного проекта «Цифровая экономика» — один из приоритетов в работе филиала. В его рамках мы не только обеспечиваем социально значимые объекты доступом в интернет, но и создаем возможность для будущего подключения домохозяйств, расположенных в тех же населенных пунктах. Это значительно повысит жителям доступность услуг связи», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
«Ростелеком» определен поставщиком услуг для реализации в Приморском крае проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, проводимого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В период с 2019 г. по 2021 г. компания обеспечит высокоскоростным интернетом 1133 социально значимых объектов региона. Построенная инфраструктура позволит создать конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных и автоматизировать основные социальные проекты.
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Теги: Ростелеком связь
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