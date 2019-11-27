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Во Владивостоке центральную площадь снегом не засыпят
В зимний период Площадь Борцов Революции использоваться для складирования снега, убираемого с дорог и тротуаров, не будет. Площадки для этих целей уже определены и находятся за пределами центра города, сообщил Департамент лицензирования и торговли Приморского края, сославшись на источник информации в администрации Владивостока.
Вместе с тем департамент, отвечая на обращение председателя коллегии адвокатов Приморья «Игнатюк, Закон и партнеры» Юрия ИГНАТЮКА к полпреду президента РФ Юрию ТРУТНЕВУ с тем, чтобы сделать площадь достойной дальневосточной столицы и запретить на ней проведение ярмарок, сообщил, что законных оснований для такого запрета нет.
Проведение ярмарок в Приморье осуществляется в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 29 сентября 2017 года №390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на территории Приморского края и требований к организации продажи товаров на ярмарках на территории Приморского края» и постановлениями администрации Владивостока о проведении ярмарки «Общегородская».
Как говорится в ответе, торговля на площади осуществляется вне пределов зон охраны памятников культурного наследия, а единственным таковым федерального значения является «Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в 1917-1920 гг.» Имеет ли охранную зону стела «Город воинской славы» в ответе не говорится, но сообщается, что в зону зданий, считающихся памятниками регионального значения торговые места также не попадают.
Судя по всему, сама центральная площадь Владивостока никакого культурно-исторического значения не имеет и поэтому функция проведения ярмарок на ней вполне оправдана. Вероятно, не изменяет ситуацию и то, что площадь становится столичной для всего Дальневосточного округа.
Примечательно, что в ответе сообщается интересный факт, что в прошлом году администрация Владивостока рассматривала возможность проведения городских ярмарок в другом месте, но, из-за многочисленных просьб горожан, было решено проводить ярмарки на центральной площади города.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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