www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.02 р. 100 JPY: 58.78 р.
EUR: 70.52 р. 10 CNY: 90.99 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
ЖКХ
Распечатать

Во Владивостоке центральную площадь снегом не засыпят

27 Ноября 2019, 15:40 | Приморье

В зимний период Площадь Борцов Революции использоваться для складирования снега, убираемого с дорог и тротуаров, не будет. Площадки для этих целей уже определены и находятся за пределами центра города, сообщил Департамент лицензирования и торговли Приморского края, сославшись на источник информации в администрации Владивостока.

Вместе с тем департамент, отвечая на обращение председателя коллегии адвокатов Приморья «Игнатюк, Закон и партнеры» Юрия ИГНАТЮКА к полпреду президента РФ Юрию ТРУТНЕВУ с тем, чтобы сделать площадь достойной дальневосточной столицы и запретить на ней проведение ярмарок, сообщил, что законных оснований для такого запрета нет.

Проведение ярмарок в Приморье осуществляется в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 29 сентября 2017 года №390-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров на территории Приморского края и требований к организации продажи товаров на ярмарках на территории Приморского края» и постановлениями администрации Владивостока о проведении ярмарки «Общегородская».

Как говорится в ответе, торговля на площади осуществляется вне пределов зон охраны памятников культурного наследия, а единственным таковым федерального значения является «Памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке в 1917-1920 гг.» Имеет ли охранную зону стела «Город воинской славы» в ответе не говорится, но сообщается, что в зону зданий, считающихся памятниками регионального значения торговые места также не попадают.

Судя по всему, сама центральная площадь Владивостока никакого культурно-исторического значения не имеет и поэтому функция проведения ярмарок на ней вполне оправдана. Вероятно, не изменяет ситуацию и то, что площадь становится столичной для всего Дальневосточного округа.

Примечательно, что в ответе сообщается интересный факт, что в прошлом году администрация Владивостока рассматривала возможность проведения городских ярмарок в другом месте, но, из-за многочисленных просьб горожан, было решено проводить ярмарки на центральной площади города.  

Виктор КУДИНОВ.   Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

Автор:
Теги: снег  жкх  благоустройство 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]