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Клиенты Tele2 начнут "Черную пятницу" в четверг

27 Ноября 2019, 14:38 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предоставляет своим абонентам эксклюзивный доступ к предложениям ведущих российских и иностранных интернет-магазинов накануне «Черной пятницы». Всемирная онлайн-распродажа начнется в ночь на 29 ноября. Однако клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% уже 28 ноября на площадке Real Black Friday («Настоящая черная пятница») при поддержке АКИТ и РАЭК.

Абоненты Tele2 смогут принять участие в закрытой предпродаже «Настоящая черная пятница» на площадке b-friday.com. Для них акция начнется за 6 часов до официального старта – уже в четверг, 28 ноября, в 18:00 по московскому времени. Абоненты Tele2 смогут первыми приобрести товары российских и зарубежных партнеров со скидкой до 90%. Выгодные предложения распространяются на товары самых разных категорий – от бытовой техники до заказа авиабилетов и брони отелей.

Площадка «Настоящая черная пятница» организует онлайн-распродажу года, в которой принимают участие более 100 ведущих интернет-магазинов России и мира. Свои предложения представят сети бытовой техники, гаджетов и товаров для дома: «М.Видео», Electrolux, «Эльдорадо», «Техпорт», «Юлмарт», Re:Store, Galaxy Store и др. В распродаже принимают участие интернет-магазины парфюмерии и косметики «Золотое яблоко», «Иль де Ботэ», Sephora.

Кроме того, клиенты смогут воспользоваться скидками от сети отелей Azimut Hotels, магазинов одежды Incity, Wildberries, Sela, Streat Beat, 1001Dress. Участникам акции будут доступны на выгодных условиях предметы интерьера в Erarta Shop, товары для домашних любимцев Petshop.ru, продукты из «Утконоса», «О’Кей» и «Перекрестка».

Чтобы воспользоваться выгодными условиями, клиентам Tele2 необходимо зайти на страницу программы лояльности «Больше». В списке акций появятся предложение от «Настоящей черной пятницы». Абоненту Tele2 достаточно активировать ссылку, после чего он сможет перейти на сайт b-friday.com и начать шопинг. Стать участником «Черной пятницы» на особых условиях можно также через раздел «Больше» в приложении «Мой Tele2».

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

«Шопинг уходит в онлайн-среду, в том числе благодаря возможности делать покупки без границ и находить лучший товар с максимальными скидками. По данным АКИТ, по итогам прошлогодней «Черной пятницы» оборот интернет-продаж составил впечатляющие 17,4 млрд рублей. Наша статистика также доказывает растущую популярность специальных предложений во время распродаж. В прошлом году число активаций в рамках акции «Черная пятница» увеличилось в 4,5 раза год к году. На этот раз мы снова предлагаем клиентам посетить крупнейшую площадку всемирно известной акции в России – Real Black Friday. Cмартшоперы хорошо знают, что в горячую пору больших распродаж главное преимущество – время. Поэтому мы даем нашим абонентам приоритетный доступ на шесть часов раньше старта. Предложения более чем 100 партнеров позволят клиентам Tele2 не только приобрести товары и услуги по душе, но подготовить подарки к Новому году на особо выгодных условиях».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  черная пятница  tele2 



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