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Приморские абоненты Tele2 предпочитают смартфоны Samsung и Huawei

27 Ноября 2019, 09:35 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал выбор жителей Приморья при покупке мобильного устройства. Абоненты стали чаще приобретать смартфоны, отдавая предпочтение корейским и китайским производителям. По итогам октября наиболее востребованными стали девайсы вендора Samsung с долей в 29%.

С развитием и расширением зоны высокоскоростного интернета в Приморском крае оператор Tele2 отмечает рост 4G-устройств в своей сети: за год доля 4G-смартфонов выросла на 10%. С растущей востребованностью интернет-сервисов увеличивается количество смартфонов и снижается доля «звонилок». В сети Tele2 в Приморье последних стало меньше на 6%.

Наибольшей популярностью среди абонентов пользуются девайсы Samsung, Huawei, Asus не дороже десяти тысяч рублей и диагональю более шести дюймов. За год количество смартфонов с большим экраном в сети оператора выросло на 3%. Клиенты предпочитают функциональные и технологичные устройства. Это обусловлено удобством загрузки контента, просмотра «тяжелого» видео и высокой скоростью отклика в игровых приложениях. Пользователи отдают предпочтение «умным телефонам», которые работают под управлением операционной системы Android.

В итоге ТОП-5 самых популярных смартфонов в Приморье возглавляет одна из последних новинок вендора Samsung – Galaxy A10, на второй позиции – Samsung Galaxy A50, на третьем месте – Samsung Galaxy A5. Замыкают пятерку лидеров Apple Iphone 6 и Apple Iphone 6S. Также в десятку самых востребованных смартфонов входят девайсы бренда Honor.

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Мы отмечаем рост потребления интернет-трафика во многих населенных пунктах Приморья. За последний год объем потребления в 4G-сети удвоился. С развитием высокоскоростного мобильного интернета растет и доля проникновения оборудования четвертого поколения. Количество 4G-устройств за год увеличилось в полтора раза. Выгодно приобрести современные смартфоны и другие устройства можно в фирменных салонах Tele2».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: samsung  huawei  tele2 



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