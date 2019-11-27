Оптимизация без оптимизма

Во Владивостоке достаточно бурно обсуждается новая схема движения автобусов

На минувшей неделе администрация Владивостока представила проект новой схемы маршрутов для городских автобусов, разработанный компанией «Сити Транспорт Групп - Сибирь» после проведенного в 2019 году исследования пассажиропотока. Мнения горожан по поводу возможных перемен оказались неоднозначными. Многие выражают недовольство в связи с изменением схемы, хотя основные, наиболее популярные маршруты изменений не претерпели.

«Сразу после получения результатов исследования наши сотрудники приступили к составлению новой автобусной сети, - прокомментировал начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр ИВАНОВ. - Работа шла несколько месяцев. Большую роль сыграли пожелания пассажиров. Безусловно, нам важно и мнение перевозчиков, не ставим себе целью каким-то образом навредить бизнесу».

Большинство наиболее протяженных и популярных городских маршрутов (№1, №15, №23, №31) сохранится в новой схеме без изменений. На 1-м и 15-м маршрутах будет работать по 15 больших автобусов, на 23-м – 22, на 31-ом - 24. Маршрут №55 также сохранит нынешний вид, количество автобусов на нем составит 20. На маршруте №82 с Чуркина на «Варяг» продолжат работать 18 автобусов. Маршруты №63, №74, №76 и №77, соединяющие кампус ДВФУ с разными районами Владивостока, тоже сохранятся в нынешнем виде.

Популярный у жителей Баляева маршрут №7т (15 автобусов) станет ходить в центр через проспект Красного знамени, минуя пробки на Некрасовской и Первой Речке. Практически в неизменном виде сохранена маршрутная сеть в 64-ом и 71-ом микрорайонах. Маршрут автобуса №16ц в центр Владивостока также не претерпел изменений, а вот маршрут №66 немного изменят – в центре он будет заезжать не на Фонтанную, а на Покровский парк.

Соединяющий район Чуркина с автовокзалом автобус №4 в новой схеме будет ходить только до Луговой. Альтернативой для жителей Первомайского района станет поездка на автобусе №77. Без изменений остается маршрут №13, соединяющий Змеинку с центром Владивостока, где будет работать 15 средних автобусов вместо нынешних тесных «Газелей». Столько же автобусов оставят на маршрутах №54 и №54а.

Кроме того, на Чуркин запустят новый маршрут из центра города: автобус №5 будет съезжать с Золотого моста на Светланскую в районе остановки ДВГТУ, минуя пробку на Фуникулере, а возвращаться обратно – через улицу Суханова. Работать на линии будут 8 средних автобусов. Столько же оставят на существующем ныне маршруте 15к «Изумруд – Трудовая». На 27-ом и 30-м маршрутах, связывающих Чуркин и Тихую, будет работать по пять малых автобусов. Часть пассажиропотока заберут автобусы маршрута №79, которые больше не будут ходить в центр.

Впишут в схему и строящиеся районы Владивостока. Из «Зеленого угла» попасть на Луговую можно будет на автобусе №18, а от «Патрокла» до Луговой довезет автобус №31к. Маршрут №95 из Снеговой пади будет ходить до центральной площади Владивостока, а не до Суханова, как сейчас. На нем будут работать 15 средних автобусов. Существующие маршруты №98д и №98ц останутся неизменными, на каждом – по 13 больших автобусов.

В то же время, жителям отдаленных поселков Русского острова попасть в центр Владивостока теперь можно будет лишь с пересадкой: автобус №29 будет ходить только до остановки «Океанариум», а автобус №22 – курсировать от Канала до Академии МЧС. Количество работающих на этих линиях автобусов останется прежним, поэтому интервал их движения по острову должен заметно сократиться. Придется делать пересадку по пути в город и жителям Фанзавода (маршрут №24 будет ходить до остановки «Проспект 100-летия»), а также Емара (конечной остановкой маршрута №28 станет Автовокзал).

Ряд ныне существующих маршрутов в случае утверждения схемы упраздняется. Например, с Эгершельда перестанут ходить автобусы №59 и №60, к состоянию подвижного состава и поведению водителей которых была масса нареканий со стороны пассажиров. Не допустить транспортной «блокады» призвано продление маршрута №45 до Маяка с увеличением работающих на нем автобусов с 5 до 30. Этот магистральный маршрут станет одним из основных в новой схеме. Кроме того, на Маяк станет ходить автобус №49 с Чуркина, конечная остановка которого сейчас находится на ЖД-вокзале (25 больших автобусов). Сохранится 81-й маршрут с Маяка на Автовокзал. А на маршрут №40 («Семеновская – Варяг») вернут 20 больших автобусов, на которые в центре смогут пересесть жители Эгершельда.

Обсуждение проекта новой маршрутной схемы будет продолжаться в течение нескольких недель. До 10 декабря мэрия принимает мнения и пожелания жителей города на специально созданный ящик электронной почты [email protected] Однако, как показали первые обсуждения схемы на форумах и в социальных сетях, у горожан она вызывает массу возражений. Главная претензия многих владивостокцев – необходимость делать пересадку, добираясь из одного конца города в другой, и, как следствие, рост ежедневных расходов на проезд.

На фото: Горожане давно и часто справедливо критиковали общественный транспорт Владивостока, но когда мэрия сообщила о намерении его реформировать, многие восприняли эту новость в штыки, испугавшись, что ситуация еще более ухудшится.

Фото Евгении ПРИЙМАК

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.