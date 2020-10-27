Объединяйтесь: что такое ТОС и зачем приморцам нужно идти на три буквы

Всё чаще аббревиатура ТОС звучит на самом высоком уровне, а граждан постоянно призывают объединяться в инициативные группы. Что такое ТОС, и чего может добиться простой житель Владивостока вместе с соседями, а также в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020-2027 годы – в материале «Золотого Рога».

Все вместе навалились

Всего во Владивостоке, согласно реестру ТОС администрации города, имеется двадцать территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Самое большое из них – «Горностай», оно включает в себя 212 домов, самое маленькое ТОС – «Пятиэтажка», всего с одним домом. Правда, ТОС «Горностай» уже формально не существует – оно было ликвидировано в феврале текущего года. Ранее с ним неоднократно возникали проблемы, например, в 2015 году ТОС начал массово подавать на жильцов домов в суд, и ситуацию удалось урегулировать только после вмешательства депутатов городской Думы. По мнению действующих руководителей различных территориальных общественных самоуправлений города, границы ТОС «Горностай» давно пора упразднить, потому что он покрывает треть города и при этом не функционирует сам и не даёт создавать новые территориальные общественные самоуправления активным местным жителям.

Согласно официальной формулировке, под территориальным общественным самоуправлением подразумевается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения. Эксперты объясняют проще: ТОС – это группа инициативных жителей дома/квартала/района.

В базе данных СПАРК-Интерфакс находятся четыре действующих территориальных общественных самоуправления, зарегистрированных во Владивостоке. Это Ассоциация по развитию территориальных общественных самоуправлений «Команда ТОС» политика Кирилла Батанова, ТОС «Иртыш-32», ТОС «Спутник Владивостока» и ТОС «Патрокл-Сочинская».

ТОС «Иртыш-32» руководит Валентина Моисеенко, которая также является руководителем управляющей компании «Иртыш». Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, с ТОС «Иртыш-32» всё хорошо, а вот управляющая компания «Иртыш» с 2017 года получает отрицательные прибыли. Только за 2019 год компания зафиксировала убытки в размере 2 175 000 рублей.

В составе собственников «Команды ТОС» вместе с уже названным Кириллом Батановым есть ещё один известный в краевом центре Приморья политик – бывший депутат городской Думы едва ли не всех её созывов Александр Юртаев, а также несколько бизнесменов. Один из предпринимателей отличился тем, что сразу три его компании были закрыты по решению Федеральной налоговой службы.

Собеседники агентства, знакомые с ситуацией, отмечают, что основная деятельность ТОСов Приморья проходит во Владивостоке и Уссурийске. В других городах и посёлках края подобных объединений практически нет.

Как должен работать ТОС? Хороший, буквально хрестоматийный пример работы ТОС выглядит следующим образом. Жители домов на улице Сочинской во Владивостоке активно благоустраивают территорию в своём районе. Средства на эти работы получены в качестве субсидий от администрации краевого центра Приморья: территориальное общественное самоуправление «Патрокл – Сочинская» стало победителем конкурса общественно значимых проектов ТОС, пояснили в пресс-службе городской администрации. Конкурс проходил в августе нынешнего года по двум направлениям: «Благоустройство придомовых территорий» и «Озеленение придомовых территорий». Активисты ТОС «Патрокл – Сочинская» подали проекты по обоим направлениям и в результате стали победителями.









Экспертное мнение

Александр Юртаев:

- Дело в том, что при создании ТОС мы встречали сопротивление, в том числе и от управляющих компаний, тогда бывших нечистыми на руку. Администрация на тот момент тоже не приветствовала объединение жителей, поэтому мы шли не ради, а вопреки. Но времена сменились и теперь при градоначальнике Владивостока создан совет, во главе которого стоит глава администрации. Эта структура работает динамично, и нам есть кого ставить в пример – мне нравится, как работают ТОС «Сочинский», «Спутник». Кроме того, стали создаваться новые ТОСы, им теперь помогают, а не препятствуют. Тем не менее, есть некоторые проблемы. Так, до сих пор не внесены изменения в положение о ТОС о ликвидации «формальных» территориальных общественных самоуправлений, которые создавались для того, чтобы не дать людям определить свою территорию. Сегодня существуют гранты и программы поддержки, и некоторые ТОС Владивостока получают средства, на которые они возводят спортивные городки, зоны отдыха. Задача у них сейчас такая – создание благоприятных условий проживания жителей в микрорайонах Владивостока.

Кирилл Батанов:

- Механизмы сто тридцать первого федерального закона в части инициативного бюджетирования - новые. ТОСы нужно обучать работе с ними. Поправки, которые Дума города не может принять на протяжении двух лет, не дают создавать ТОСы в уже существующих границах, где по факту общественное самоуправление не осуществляется. Кроме того, в этом году конкурс муниципальных грантов для ТОС был разыгран достаточно поздно. Настолько поздно, что ТОС «Иртыш» вообще отказалось участвовать, потому что сделать всё нужно до нового года. ТОС «Патрокл – Сочинская» зашло, потому что нашли исполнителя, готового выполнить работы до нового года и в кредит. <…> Еще одна проблема - это выделение денег ТОСам, которые не являются юридическими лицами. Если эти ТОСы не могут получить деньги, необходимо дать им в помощь бухгалтерию, которая будет помогать им с юридическими лицами.

Чего добились ТОС Владивостока

ТОС «Патрокл»

Добились установки знака «Жилая зона» для обеспечения безопасного скоростного режима, регулярной уборки территории и покоса травы, восстановления освещения на Леопардовой набережной. Совместно с ТОС «Патрокл-Сочинская» добились остановки загрязнения безымянного озера у бухты Патрокл.

ТОС «Брянская»

Здесь регулярно проводят детские праздники, например, Масленицу, День защиты детей в сквере по адресу Черёмуховая улица, 3. Они сами организуют музыку, костюмы, прочий реквизит. Совместно с дизайнером предложили свой проект благоустройства данного сквера. Весной 2019 года по итогам голосования сквер вошёл в городскую программу благоустройства.

ТОС «Пятиэтажка»

С весны 2018 года они участвуют в уборке и озеленении сквера на Черёмуховой совместно с ТОС «Брянская». Внесли посильный вклад в организацию и проведение праздников Масленица и День защиты детей в этом сквере, вместе с другими организаторами. В 2019 году выиграли конкурс «1000 дворов» по асфальтированию прилегающей территории.

ТОС «Патрокл-Сочинская»

Добились установки двух остановок общественного транспорта, теперь автобусные маршруты 31к и 79 заходят на улицу Сочинскую. Благодаря участию в программе «1000 дворов» в июне 2019 года появилась спортивная площадка с тренажерами. В 2017 году начали роспись подпорной стенки, на которой изобразят символ района – маяк на мысе Басаргина, готовят проект на продолжение росписи и комплексное благоустройство территории. Озеленение с декоративными камнями по проекту «Сочинской аллеи» началось с высадки более 100 растений, включая хвойные, а также и магнолию, которая уже зацвела!

ТОС «Змеинка БРИЗ»

Совместно с жителями и депутатом района проводят праздники для детей и взрослых. Участвуют в программе «1000 дворов» и в программе «Формирование современной городской среды». В 2019 году добились капитального ремонта подпорной стены протяженностью 33 метра.

ТОС «Юмашева»

Используя метод партисипаторного проектирования (соучаствующее проектирование с привлечением жителей, представителей административных структур, бизнеса, инвесторов и других заинтересованных в проекте лиц для выявления истинных проблем и потребностей – прим. авт.), разработали эскиз придомовой территории на Юмашева, 32. Эскиз выполнен студентами и преподавателями Приморского краевого колледжа искусств в рамках учебного процесса. Два дома участвуют в программе «1000 дворов».

ТОС «Капитан»

Отстояли в суде два участка в границах ТОС от точечной застройки совместно с прокуратурой Приморского края и ТСЖ. Договорились с муниципальным Владивостокским предприятием электрических сетей, ВПЭС, об установке новых столбов и запуске дополнительного освещения на улицах ТОС. Четыре дома участвуют в программе «1000 дворов».

Выходит, что смысл объединяться в ТОС у горожан всё-таки есть, особенно в том случае, когда вы видите необходимость поменять что-то вокруг себя, например, отремонтировать детские качели во дворе или заасфальтировать старую надоевшую всем лужу. К тому же, ТОС – это хороший инструмент давления на чиновников, которые не могут или не хотят исполнять свои прямые обязанности. Возможно именно из-за этого документ, который позволит новым ТОС расти как грибы после дождя, лежит у кого-то «под сукном».

Андрей ГОЛУБЬ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



