ТОП-5 турмаршрутов Приморья

Самые захватывающие места края: от гор, с подъёмом на которые справится не каждый, до заповедников, куда можно отправиться всей семьёй

Осень в Приморье - сезон походов. Любители экстрима могут попробовать покорить известные в крае вершины: Пидан (сопка Ливадийская, высшая точка Ливадийского хребта) или Фалазу (Литовку, самый доступный и близкий к Владивостоку тысячник). Приверженцы более спокойного отдыха - выбрать одну из десятка локаций для пикников в приятной компании и ярких фото. Для тех, кто ещё не решил, как провести очередные осенние выходные, «Золотой Рог» в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы представляет 5 самых запоминающихся туристических маршрутов края.

Пидан: мистика и единение с природой

Пидан – это, пожалуй, самая известная вершина Приморья. Согласно статистике, за выходные в сезон на неё поднимаются до двух тысяч человек. Но далеко не всем Пидан поддаётся с первого раза.

Немногие знают, что официальное название Пидана - Ливадийская. Решение о переименовании было принято в 1972 году после советско-китайского конфликта на острове Даманский, поскольку «пидан», вероятно, происходит от китайского слова, означающего «большая гора». В те годы многие топонимы Приморья поменяли свои «китайские» названия на «русские». Например, бухта Шамора, ставшая Лазурной.

Высота Ливадийской - 1 332 метра. Её вершина покрыта курумами - острыми обломками породы. Есть и небольшая поляна, где туристы обычно разбивают палатки и отдыхают после непростого подъёма. Любопытно, что Пидан - самая продуваемая гора Приморья, скорость ветра часто превышает 15 метров в секунду.

Весьма богата мифология Пидана. Существует поверье, что само название происходит от чжурчжэньского слова «пидан», в переводе означающего «гора, насыпанная богом». Туристы, решившие остаться на вершине с ночёвкой, любят попугать друг друга рассказами о гигантской летучей мыши с человеческим лицом, таинственных каменных лабиринтах, «белой женщине», мистических стражах Пидана, чьи тела состоят из камня. Ещё говорят, магические силы помогают исполнять желания, загаданные на горе. По одной из легенд, жрецы древнего государства Бохай совершали на Пидане свои магические ритуалы: общались с богами, приносили жертвы. Многие путешественники уверяют, что чувствуют на Ливадийской внезапные приливы сил и радости, которые помогают не выдохнуться на середине пути.





Притягательна и природа Пидана. Взбираясь на его вершину, увидите вековые сосны, пихты, кедры и тисы. По дороге можно полакомиться земляникой, диким виноградом, шиповником, полюбоваться живописными заводями и небольшими водопадами, образующимися из множества бьющих из горы ключей.

Немало там и других природных достопримечательностей. Например, восьмиметровый камень «Чёртов палец», считающийся стражем горы. По легенде, в изваяние превратился один из 27 стражников, охранявшись вершину от неугодных посетителей. Но туристами особенно любим «жертвенный камень» - валун с углублением, которое наполнено водой. Считается, что камень исполняет желания. Необходимо только совершить небольшое подношение, это может быть любая безделушка, монеты или сладости.

Ливадийская находится близ села Лукьяновка Шкотовского района. Из Владивостока дорога на электричке займёт около 2,5 часов, на авто - чуть больше двух часов. Многие местные турфирмы организуют однодневные туры, в этом случае желающих покорить гору доставляют на автобусе. Время подъёма и спуска достигает 14 часов. Так что бывалые путешественники рекомендуют растянуть покорение вершины на два дня, с ночёвкой в лагере.

Фалаза: китайское наследие и «лёгкий» экстрим

Фалаза немного уступает Пидану по высоте и считается более доступной. Принято считать, что именно её следует выбрать начинающему покорителю вершин. Хотя путешественникам предложат разные маршруты: от любительских до экстремальных.

Слово «фалаза» происходит от китайского «фоулацзы», что значит «гора, холм». Своё официальное название - Литовка - вершина получила, как и Пидан, в 1972 году.

Достаточно богата флора Фалазы. Путешественники найдут там лимонник, шиповник, дикий виноград, каменную берёзу, ели, тисы. В многочисленных водоёмах водятся хариус и форель. На южном склоне горы расположился Смольный ключ с водопадами - место, где можно остудиться после дороги и сделать живописные снимки. С вершины открывается вдохновляющий вид на Шкотовское плато, Пидан и другие высоты Ливадийского хребта.

Опытные путешественники могут забраться на высшую точку Фалазы и перейти с неё на Пидан. Более искушённые туристы наверняка предпочтут захватить ещё один «тысячник» Ливадийского хребта - гору Лысый дед. Незабываемые впечатления от покорения сразу трёх вершин обеспечены!

Фалаза расположена в районе села Анисимовка, куда от краевого центра можно добраться на электричке и автомобиле за 2,5 часа.

Кравцовские водопады: древняя лава и всесезонный отдых

Тем, кто предпочитает более спокойный отдых, лучше отправиться на Кравцовские водопады. Вдоволь насладившись природными красотами, всегда можно устроить уютный пикник в компании друзей или с семьёй.

Водопады относятся к памятникам природы Приморья. Многие удивятся, но они образовались около миллиона лет назад, когда на территории края ещё бушевали вулканы. Внимательные туристы могут увидеть куски застывшей лавы, которая когда-то и сформировала перепад высоты речного дна и отвесность падения.





Кравцовские водопады представляют собой пятиступенчатый каскад, причём у каждого есть своё имя: «Сказка» имеет правильную форму, «Каменная чаша» напоминает котёл, в котором, кстати, можно принять освежающий душ, «Дикая пасть» похожа на раскрытые челюсти мифического дракона, «Ступенчатый» состоит из нескольких уровней. Особняком стоит «Хрустальный» - он находится в стороне от остальных водопадов и является самым широким из них.

Поездка на Кравцовские водопады придётся по душе отдыхающим в любое время года. Зимой там можно полюбоваться величественными застывшими потоками воды, весной - увидеть, как первые ручейки прорываются сквозь лёд, летом - насладиться водопадами в их полной красоте, а осенью Кравцовские водопады прекрасны в обрамлении золотой и багровой листвы.

Дорога от Владивостока до водопадов на машине займёт около двух часов. Можно попробовать добраться до села Кравцовка на автобусах маршрутов №521, №526, №528, длительность поездки - два часа, старт - от автовокзала краевого центра.

Ущелье Дарданеллы: Лазо и место для селфи

Ещё один несложный маршрут - «Щёки Дарданеллы», так называется живописное ущелье в Партизанском районе. Впрочем, официальное название этого памятника природы более прозаично - «Обнажение горных пород Щёки».

Ущелье прорезает река Тигровая. Её бурные потоки привлекают любителей горных сплавов, так что, прогуливаясь вдоль берега, можно понаблюдать и за лодками, спускающимися по течению.

На вершине ущелья расположена смотровая площадка с деревянным помостом. Изначально это место оборудовали экстремалы для прыжков с высоты. Но позже его облюбовали и обычные туристы: с площадки открываются шикарный вид и получаются красочные снимки и селфи. Однако стоит соблюдать осторожность: известны случаи, когда путешественники срывались с вершины.

В ущелье можно выбрать для себя несколько маршрутов: просто побродить по низине или же отправиться на высшую точку. Дорогу стоит уточнить у местных или других туристов - есть риск, не разобравшись, уйти в неверном направлении. Но, в любом случае, удовольствие от столкновения с природой гарантировано: по склонам ущелья текут ручейки, весной повсюду цветёт багульник, с вершины открывается завораживающий вид на Тигровую.

Помимо этого, ущелье интересно и своей историей. В годы Гражданской войны здесь проходили бои «белых» и «красных». Партизанским отрядом командовал Сергей Лазо. На окраине села Хмельницкого, где располагался лагерь партизан, ему установлен памятник.

Добраться на авто до ущелья можно за два часа. Дорога на автобусе займёт около трёх, от автовокзала до села Хмельницкого ходят маршруты №510 и №513.

«Земля леопарда»: пятнистые олени и живописные бухты

Одно из самых новых направлений для местного туризма в Приморье - это участок «Гамовский» национального парка «Земля леопарда», где можно увидеть пятнистых оленей в их естественной среде обитания. Кластер охватывает территорию севернее полуострова Гамова. У моря он пересекается с бухтами Нерпичья, Средняя и Горшкова.

Пятнистые олени в Хасанском районе обитали десятки лет. В советские годы здесь существовал оленеводческий совхоз «Гамов», где насчитывалось около 30 000 особей. Но с распадом Союза ССР хозяйство закрылось. И уже в девяностые годы оленей осталось около пятидесяти. До 2019 года земля находилась в частной собственности. Туда нередко наведывались браконьеры и убивали животных. С тех пор, как участок перешёл под контроль нацпарка «Земля леопарда», популяцию удалось увеличить до пятисот оленей, и теперь территория доступна для туристов.

Некоторым посетителям парка может посчастливиться понаблюдать за табуном из нескольких десятков животных - это величественное зрелище. Территория, где разместился кластер, сама по себе очень живописна. Посетители могут спуститься к бухтам Нерпичья или Средняя: полюбоваться безлюдными песчаными пляжами и грозными скалами. Сотрудники нацпарка проводят работы по озеленению: уже высажены несколько экземпляров кедра. Учтены и частые для тех мест лесные пожары - против них проложена сеть минерализованных полос.

На территории кластера нередко фиксируют и следы дальневосточного леопарда. Специалисты надеются, что увеличение поголовья оленей поможет закрепиться на Гамова и этой дикой кошке.

В скором времени территория превратится в полноценную зону отдыха. Для туристов обустроят экомаршруты, смотровые площадки, зоны отдыха, визит-центр. Посетить территорию можно и сейчас, но только в составе организованной группы, бронировать тур необходимо за три дня. Стоимость билета на одного человека – 700 рублей. Экскурсии проводятся ежедневно в 9 и в 14 часов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток