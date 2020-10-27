ТЭЦ-2 – энергетическое сердце Владивостока: планы по модернизации станции

Владивостокскую ТЭЦ-2 в будущем 2021 году ждёт масштабная модернизация. После проведения всех работ станция станет высокоэкологичным, безопасным и невероятно производительным энергопредприятиием, эти работы будут проведены в рамках государственной программы «Энергоэффективность Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

По словам энергетиков станции, проектная документация и результаты инженерных изысканий по модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 находятся в стадии разработки, получение заключения Главгосэксперизы ожидается в 2021 году.

Основные работы по модернизации станции начнутся в 2021 году после принятия на уровне государства механизма, гарантирующего возврат инвестиций, и утверждения Правительством Российской Федерации необходимых нормативных документов, а также после получения в Главгосэкспертизе положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости и выбора подрядной организации, который проведут на конкурсной основе.

Работы на станции запланировано проводить поэтапно. Сначала специалистам предстоит заменить турбоагрегаты, один за другим. Это позволит продолжить обеспечивать потребителей ТЭЦ-2 электроэнергией и теплом. Планируется, что работы по модернизации завершат к 2025 году. Проект предстоит реализовать за счёт средств Группы «РусГидро», привлечение средств федерального бюджета не планируется. Средства из городского и федерального бюджета на этот проект привлекаться также не будут.

Окончательную стоимость модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 определят по итогам рассмотрения сметной части проекта Главгосэксперизой. Его стоимость складывается из затрат на проектирование, строительно-монтажные работы и закупку оборудования.

«Владивостокская ТЭЦ-2 – сегодня самая мощная тепловая электростанция, входящая в состав филиала «Приморская генерация». Она прошла длинный и сложный производственный путь, но что бы ни происходило, станция обеспечивала и продолжает уверенно обеспечивать теплом и электроэнергией столицу Приморья. В этом году предприятию исполнилось пятьдесят лет. Пуск нового объекта в далёком 1970 году стал толчком для развития систем централизованного тепло- и электроснабжения города, а генерируемая станцией электрическая энергия на протяжении полувека является вкладом в обеспечение надёжной работы энергосистемы юга Приморского края. Сегодня ВТЭЦ-2 – это слаженный коллектив профессионалов, сложная работа станции в черте столичного города, десятки тысяч потребителей и предприятий, обеспеченных теплоснабжением», – рассказывает директор Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» Дальневосточной генерирующей компании (АО «ДГК») Игорь ШИЯНОВ.

Обновлённая ВТЭЦ-2 получит три новых турбоагрегата. В результате электрическая мощность заменяемого оборудования увеличится с 283 до 360 мегаватт (МВт), тепловая мощность – с 506 до 570 гигакалорий в час (Гкал/ч). Установленная электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 возрастёт с 497 мегаватт до 574 МВт, тепловая мощность – с 1 051 гигакалорий в час до 1 115 Гкал/ч. Проектная среднегодовая выработка электроэнергии модернизированными турбоагрегатами составит 1 988 миллиона киловатт-часов (кВт.ч).

Учитывая модернизацию Владивостокской ТЭЦ-2 и ввод в эксплуатацию в 2018 году новой ГТУ-ТЭЦ «Восточная», потребности Владивостока в тепле и электроэнергии, с учётом перспективного роста энергопотребления, будут целиком и полностью обеспечены.

Заявленных мощностей ТЭЦ-2 хватит Владивостоку на ближайшие десятилетия, учитывая в перспективе появление большого количества новых пользователей тепловой и электроэнергии.

«Владивостокская ТЭЦ-2 регулярно проходит аттестацию основного генерирующего оборудования. Это свидетельствует о том, что станция эффективно работает на заявленных технических параметрах и готова справляться с задачами по выдаче электрической и тепловой энергии в соответствии с диспетчерским графиком. По результатам испытаний энергообъект подтверждает фактическую мощность основного генерирующего оборудования – четыреста девяносто семь мегаватт. Мы понимаем возложенную на нас ответственность, ведь предприятие снабжает шестьдесят процентов потребителей столицы Дальневосточного федерального округа. А это порядка четырёхсот тысяч жителей Первомайского и Ленинского районов Владивостока», – отмечает главный инженер Владивостокской ТЭЦ-2 филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Денис Мельник.

Одновременно с заменой турбоагрегатов на станции планируется реализация проекта по окончательному переводу Владивостокской ТЭЦ-2 на сжигание природного газа (в настоящее время четыре из четырнадцати котлоагрегатов станции продолжают работать на угле). В результате этого появится возможность полностью исключить выбросы золы и её накопление в золоотвале, а также значительно снизить выбросы окислов азота и серы в атмосферу города, что самым благоприятным образом скажется на экологической ситуации в краевом центре Приморья. Кроме того, вновь устанавливаемое оборудование имеет более высокую эффективность, что снизит выбросы на каждый киловатт-час выработанной электроэнергии.

Важно, что снабжение газом станции организуют с использованием существующей инфраструктуры, никакого нового строительства не потребуется.

При модернизации ТЭЦ планируется использовать самое современное оборудование российского производства. Три изношенных турбоагрегата (турбины и генераторы) различной мощности, отработавшие около пятидесяти лет, энергетики заменят на новые, мощностью по 120 мегаватт каждый. Также, вместо пяти изношенных котлоагрегатов здесь смонтируют три новых, повышенной паропроизводительности, а также заменят паропроводы. Одновременно предстоит заменить всё электротехническое и вспомогательное оборудование, обеспечивающее работу модернизируемых турбоагрегатов и выдачу их мощности – силовые трансформаторы, выключатели, системы управления и прочие приборы. Также планируется реконструкция системы технического водоснабжения и здания самой станции.

Проект предусматривает реконструкцию схемы выдачи электрической мощности Владивостокской ТЭЦ-2, а именно: замену провода на нескольких линиях электропередачи, что позволит обеспечить передачу в энергосистемы увеличенной электрической мощности станции. Эти работы также выполнят за счёт средств Группы «РусГидро». Строительства новых тепловых сетей в рамках проекта не требуется.

Андрей ГОЛУБЬ. Газета "Золотой Рог", Владивосток



